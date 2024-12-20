敖嘉年街頭賀聖誕　不忘宣傳健康飲食

聖誕節將到，香港電台《醫生與你─講飲講食講健康》宣傳車再度游走香港各區，向大眾推廣「食得有營」的健康之道。今日（20日），港台邀請敖嘉年跟隨主持羅鈺文、廚師Andy Dark到灣仔街頭，以充滿節日氣氛的造型與市民見面，大派禮物並宣傳健康飲食信息。

茹素多年的敖嘉年，積極在不同平台推廣素食，甚至親自下廚示範製作美味的素食菜式。今次作為節目嘉賓，他與同樣是素食者的主持黃婉曼及外科專科醫生盧麗愛，品嘗由廚師Andy Dark以紅菜頭為主食材的兩道菜式：紅菜頭茄醬意粉、橙香杏仁紅菜頭沙律。敖嘉年分享自己當初決心食素的原因，除了因為愛貓的離世外，他見到胞姊茹素後身體變得更健康，令自己也想成為素食者。不少人對素食存有誤解，敖嘉年以自己習武為例，就算不吃肉也不會影響練功夫的氣力。他更指少林寺的武僧也是吃素的，依然武藝超凡，名聞遐邇。

《醫生與你—講飲講食講健康》每集邀請廚師就不同主題食材，炮製出營養豐富又味美的菜式，而名人及醫生則化身食客，邊嘗邊談健康飲食之道。節目由一眾前新聞主播：鄭萃雯、梁凱寧、黃婉曼、羅鈺文和蔡雪瑩主持，並由三位廚師Will、Andy和Mabel創作每集的菜式。即將陸續亮相節目的嘉賓尚包括：吳浩康、黃妍、戴夢夢、譚玉瑛、張小倫等。節目逢星期二晚8時於港台電視31播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出及提供節目重溫。