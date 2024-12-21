【是日通勝】

農曆十一月廿一

甲辰年 丙子月 己未日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：安床、理髮、動土

忌：出行、嫁娶、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：32、01、39

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

金牛座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

雙子座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

巨蟹座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

獅子座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

處女座：單身者有吸引桃花的條件，好好裝扮一番。

天秤座：主動性不夠，有可能惹來另一半的不滿。

天蠍座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

人馬座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

山羊座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

水瓶座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

雙魚座：荷包有點拮据，在開源節流上要多下苦功。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）牛 爭拗多

鼠：健康運稍遜，作息要定時，熬夜傷身。

牛：是日沖煞，易為小事跟伴侶發生爭拗。

虎：工作運一般，做好本分，勿多管閒事。

兔：運動要持之以恒，才會獲得理想效果。

龍：待人接物勿斤斤計較，否則會害了你。

蛇：一分耕耘一分收穫，勿因為加班抱怨。

馬：健康最緊要，不應把自己弄得太疲倦。

羊：覺得被另一半冷落，感情有變淡危機。

猴：財運欠佳，投資陷阱多，要提防騙子。

雞：運勢不是太好，應付工作上有點吃力。

狗：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

豬：事業運上升，獲客戶支持，收入增加。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

2024星情回顧：變動星座篇

變動星座包括雙子、處女、人馬和雙魚，這4個星座可能發現今年面對現實和理想拉扯的課題。

雙子座：

今年土星和海王星都在你的事業宮，工作壓比較大，事業上面對各種棘手問題，令你想逃開去喘口氣。下半年木星入本命宮，也令職場受壓的你急於表現自己，不甘人下。

處女座：

今年土星和海王星都在你的伴侶宮，你的壓力來源主要來自伴侶問題，在處理伴侶關係上有一點逃避傾向。下半年木星入事業宮，在工作上你有新的機遇，也愈來愈忙了。

人馬座：

今年土星和海王星都在你的家庭宮，一般人都會把家視為避風塘，但對人馬的朋友來說今年就如避風塘中刮風暴一樣，無處可避，只好乖乖負責起家庭責任了。下半年木星入伴侶宮，伴侶會成為人馬朋友的助力。

雙魚座：

今年土星和海王星都在本命宮，你今年有一種自我鞭策成長的壓力，變得更現實，容易對自己有過分挑剔的狀況。下半年木星入家庭宮，長輩緣不錯，助力不小。

注意：星情回顧系列主要由上昇星座為基礎作出分析，以上星座分析請主要對照自己的上昇星座，其次才對照太陽星座。還不知道自己上昇星座的朋友，可以使用免費的網上占星軟件來找出自己的星盤。