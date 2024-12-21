2024年歐美十大娛樂新聞回顧︱1D成員Liam Payne離奇墮樓身亡

今年歐美娛樂界最轟動的新聞，絕對非英國男子組合One Direction（1D）成員Liam Payne於阿根庭酒店墮樓身亡莫屬，多位涉案人士被捕，事件發生兩個月後仍在調查意外成因。

【Liam Payne墮樓身亡轟動全球】

英國男子組合1D成員Liam Payne於10月16日阿根庭首都布宜諾斯艾利斯一酒店從3樓房間露台墮樓身亡，終年31歲。事發前，警方收到酒店報案，指一名男子疑似受到毒品或酒精影響表現侵略性，打爛了自己的手提電腦，需要職員將他帶回房間，Liam入房後不久即「出事」。

Liam死後初期曾一度傳出他是自殺身亡，亦有指他死前曾吸毒引致出事，而3名人士包括酒店員工因涉嫌提供毒品給他而被捕。Liam墮樓身亡後，他的父親即由英國飛抵當地辦理兒子的身後事。而11月20日，Liam的屍體運返英國家鄉白金漢郡安葬，他的4位1D隊友Harry Styles、Louis Tomlinson、Niall Horan與Zayn Malik一同現身送Liam最後一程。而早前被爆Liam是因為被酒店員工反鎖在房內企圖從露台逃到地面時失足墮樓死亡，酒店被傳媒批評是罪魁禍首應就此事而負上責任！

【Diddy性罪行指控接二連三獄中過年】

美國樂壇天王Diddy去年11月被歌手前女友Cassie控告強姦兼虐待，自此之後大批男女「加入戰團」先後指控被Diddy性侵，今年3月，Diddy因為涉嫌販賣人口作性交易，位於美國洛杉磯以及邁阿密兩地的寓所被大批警員荷槍實彈大肆入屋搜查，期間警員於洛杉磯寓所將他的兩名兒子拘捕。

相隔兩個月，Diddy於2016年在酒店走廊毆打當時女友Cassie的片段被公開，Diddy即時拍片表示負全責，並指自己的行為令人惡心不值得原諒。而9月，國土安全局派出大批人員硬闖Diddy於紐約入住的酒店將他拘捕並進行大肆搜索。最終Diddy就案件出庭。他的律師曾提出以5,000萬美元（約3.9億港元）保釋，而檢控官庭上形容Diddy是「危險人物」要求法庭將他收監及不准保釋。最終法官聽從檢控官的要求並指Diddy有潛逃風險，宣布將Diddy即時收監候審直至下年5月開審。一旦全部罪名成立，Diddy最高刑罰是被判終身監禁。Diddy連環性侵事件牽連甚廣，就連美國樂壇天后Beyonce的歌手老公Jay-Z較早時間亦被一名女子入稟告強姦，女子爆24年前當時年僅13歲的她在《MTV音樂錄影帶頒獎禮》慶功派對上被Jay-Z與另一歌手Diddy輪姦。事後Jay-Z發聲明強烈否認並指女子「企圖勒索」。

【珍妮花露柏絲與賓艾佛力離婚】

美國拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）今年8月20日親自到洛杉磯法庭申請與美國男星賓艾佛力（Ben Affleck）離婚，當日正是他們於喬治亞州舉行大型傳統婚禮的2周年，擺明示威。他們早於2002年已經拍過拖，當時被喻為荷里活金童玉女，2年後因壓力分手。他們於2021年復合，可惜彌補遺憾未有帶來美滿結局。另一邊廂，素來精神不穩定的美國天后Britney Spears上年因傳偷食，健身教練Sam Asghari決定分手，兩人今年12月2日正式離婚。

【明星助賀錦麗入主白宮不成移民】

荷里活主流是民主黨支持者，自然紛紛支持賀錦麗（Kamala Harris）角逐美國總統，不過最後由特朗著（Donald Trump）勝出，引來不少明星揚言要移民。今年11月爆出美國同志女名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）已與妻子移民到英國，而美國拉丁女星伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）則舉家搬離美國，會在在墨西哥與西班牙兩邊走。

【Taylor Swift維也納演唱會因恐襲取消】

美國天后Taylor Swift今年8月原定於奧地利首都維也納舉行3場演唱會，惟當地警方於舉行前一日接獲情報，場地面臨恐怖襲擊威脅，當地主辦方為了安全起見宣布取消全部演唱會。警方拘捕2名奧地利少年與1名伊拉克少年，他們計劃於Taylor演唱會以刀與土製炸彈「盡量殺死愈多的人」。雖然無緣見到偶像於台上的風采，但過百Swifties（Taylor粉絲團名稱）一呼百應於炎熱氣溫底下一同到當地市中心一廣場史蒂芬廣場以歌聲支持Taylor。

【艾力寶雲片場槍擊案開審3日撤銷控訴】

2021年於其主演與監製的西部片《Rust》開道具槍意外射殺女攝影師Halyna Hutchins，艾力被控過失殺人，今年7月審訊進行到第3日出現戲劇性發展，艾力的律師指出警方刻意扣起證據，請來警員Marissa Poppell作供，她表示警隊上司指示她將收到的子彈證據，紀錄為另一案件的號碼，避過辯方律師的注意。兩名主檢控官的其中一名罕有地親自作供，解釋她認為該批子彈並非《Rust》片場的子彈，沒有作為證據的價值，但另一名不同意的檢控官已經請辭。法官表示無論如何這批子彈亦應該事先知會辯方律師：「州政府扣起這個資料，是刻意與故意，法庭無法修正這個錯誤。」她宣布陪審團不用再聽證人作供，直接撤銷案件，而且不得再審，艾力避過18個月的牢獄之災。

【法國國寶巨星阿倫狄龍撒手人寰】

法國老牌巨星阿倫狄龍（Alain Delon）8月離世，享年88歲。阿倫近年因健康問題而令人關注，他的大兒子Anthony Delon去年曾接受法國電台訪問時透露父親曾要求他協助安樂死，但被他拒絕要求。而去年5月，阿倫的女兒Anouchka Delon來港宣傳時透露父親身體狀況好轉。事隔7個月，家人去年12月於社交網公開阿倫與家人共度聖誕時的近照，照片中坐在輪椅的阿倫精神奕奕對鏡頭舉杯暢飲。今年2月，法國警方亦於阿倫狄龍位於南法以外的鄉郊Douchy-Montcorbon住宅搜到72支槍械以及3,000多發子彈，並發現一個射擊場，其後將他帶走。檢方指阿倫狄龍沒有任何槍牌，已展開初步調查。一直視阿倫狄龍為偶像的香港導演吳宇森亦有於社交網站發文向阿倫狄龍致敬。

【英國樂隊Coldplay宣布下年4月來港開騷試新場】

英國搖滾班霸Coldplay於今年9月初被爆下年來港於新建成可容納5萬名觀眾的啟德體育園舉行演唱會，成為首支在園內開騷的外國樂隊。消息傳出後不久，Coldplay正式落實於下年4月9日、11日以及12日來港在啟德主場館開騷。今次是Coldplay繼2009年演出後，相隔16年後再次回到香港演出。門票10月初開賣時即掀起撲飛熱潮，3場合共15萬座位於20分鐘內掃清並即時現炒飛潮。上月底，Coldplay宣布港騷加場加開4月8日一場再次掀起撲飛熱潮！

【Oasis相隔15年宣布重組】

90年代英國搖滾班霸Oasis於2009年因主音Liam Gallagher與結他手Noel Gallagher兩兄弟不和解散，今年8月宣布重組，分享兩兄弟相隔15年的同框新合照，明年將舉行世界巡迴演唱會，引來撲飛潮。

【迪士尼橫掃全球票房】

今年電影票房絕對是迪士尼的天下，迪士尼與彼思動畫新作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）與漫威超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）「戲」勢如虹，稱霸全球票房。其中6月上映的《玩》全球勁收17億美元（約132億港元）成為今年票房總冠軍，而影片亦殺入影史上十大全球賣座電影第8位。至於《死侍與狼人》，亦一洗漫威近年的頹風全球捲走13.3億美元（約103億港元）票房，片中兩大主角「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與「狼人」曉積文（Hugh Jackman）更成為今年銀幕上的最佳拍檔！