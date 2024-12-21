多人必玩派對遊戲　炒熱氣氛不冷場

一年一度的聖誕佳節就到，最適合同一大班三五知己聚會歡度節日，除了交換禮物的環節之外，當然少不了大玩派對遊戲炒熱氣氛！如果未有頭緒，不妨參考以下低成本製作，但又簡單有趣的派對遊戲，無論是大人還是細路都能參與，讓大家笑聲不斷！

1.Beer Pong

數到聚會經典遊戲一定有Beer Pong，需事先準備20個膠杯和乒乓球，並將膠杯每10個為1組，按照4321排列成三角形，就好似桌球開球時的形狀，每杯倒入半杯飲品並放在長桌的兩端。玩家亦會分為2隊進行，各隊的參賽者分別站在長桌兩端，並輪流將乒乓球拋向對方的膠杯，若成功投進，對方需要喝掉杯內飲品並移除該膠杯，最先全數清空對方杯子的隊伍即為勝利，將杯子裏的飲料改為酒精飲料，可令遊戲更為刺激！

2.APT公寓遊戲

BlackPink成員Rosé早前與Bruno Mars推出洗腦神曲《APT》，是「Apartment」的縮寫，源於南韓飲酒遊戲「公寓遊戲아파트」，此遊戲沒有人數限制，2人或以上便可開局。首先與朋友圍成一圈，開始前喊出「game start!」，之後將雙手伸出並堆疊在一起，由一名玩家隨機喊出一個數字（代表公寓的樓層），並按照所喊出的數字從下向上抽換手掌，喊到一開始指定數字的人就要罰酒一杯，下一局由另一位玩家喊出新數字繼續遊戲。

3.369

「369」是由「拍7」演變而成，現在已經是南韓綜藝的常見遊戲。玩法非常簡單，所有玩家輪流從1開始喊數字，當有「3、6、9」或其倍數的數字出現，玩家就有以拍手方式代替喊數字。若包含兩個數字就要拍手兩次，例如「39」，一不留神出錯就要接受懲罰，非常考驗玩家的思維敏捷和反應力，相當刺激！