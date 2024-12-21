精選節日下午茶　華麗驚喜

當大家為各大節日諗吃喝玩樂的行程，除了揀選好節目，還有精選餐點，除了晚餐及早午餐，各位也不妨將眼光放向下午茶，因應節日，各大品牌推出限定的主題，既配合冬日氣氛，又有高質食材搭配，再加上造型華麗，最適合打卡呃Like。

冬日花園

很多人都有個夢想，可以擁有自己的小花園，種花歎茶好悠閒。銅鑼灣一間酒店在今個聖誕和除夕推出多個美食活動，除有節慶午餐和晚宴外，即日至2025年1月5日逢星期六日（12月24日至26日同樣供應）推出冬日花園下午茶，茶點以法式冬季作主題，鵪鶉鵝肝千層酥批質感豐腴，煙熏三文魚配蝦肉三文治鮮味輕盈，甜點有應節的聖誕樹幹蛋糕及紅絲絨蛋糕配斑蘭忌廉，拼配大吉嶺或焙茶口味的氣泡茶，更顯優雅。惠顧2人下午茶可獲特別版的茉莉花氣泡茶1瓶。

美聲伴食

美食配合精緻環境和音樂，味道更佳。金鐘及中環有分店的法國糕點品牌除推出限定的薑餅軟雪糕，還和丹麥音響品牌合作於即日至12月31日推出節日限定下午茶，茶點靈感來自品牌標誌性圓形設計，推出鴨肝慕絲薑餅紅桑子、煙三文魚配鱒魚子酥皮盒、黑森林蛋卷、紅桑子心栗蛋糕和紅絲絨蛋糕等主題美食，吃時還可浸醉於細膩的音響體驗，提升味道。惠顧客人可獲圓形行季牌及現金券，數量有限，送完即止。此外，2025年1月2日至5月31日則有中法文化盛薈雙人下午茶，茶點有杞子桂花杯、歌劇院蛋糕、栗子千層酥、龍蝦松露三文治、鬆餅配山楂醬等，融合中法特色。

芳香花藝

節日和鮮花一向是最佳配搭，本地花藝品牌以Enchanted Noel作主題，除打造一系列的夢幻聖誕系列，還和灣仔五星級酒店合作，即日至12月31日推出節日限定下午茶體驗，茶點有榛子薯蓉果凍、煙熏三文魚泡芙、火雞鵝肝迷你批，甜點有香橙聖誕樹蛋糕和胡桃夾子太妃糖布丁等，配上精緻花藝，滿滿視覺效果。

雪地冒險

聖誕節和雪景經常被聯繫起來，中環五星級酒店戶外花園酒廊於即日至1月15日推出以卡通人物作主題的雪地冒險之旅下午茶，鹹點有煙熏黑線鱈魚松露鮮忌廉迷你脆筒、煙熏火雞芝士三文治、鵝肝布里歐多士和龍蝦鮮蝦粒迷你竹炭包等，甜點有64%特濃黑朱古力慕絲、士多啤梨馬卡龍、柚子黑古力撻和煎茶慕絲蛋糕等，天台餐廳於12月指定日子會有節日下午茶自助餐，同樣美味。

北歐風味

浪漫的北歐，是冬日最坐的旅遊景點，灣仔五星級酒店今年以北歐作主題，推出一系列的節日美饌，除了北歐風主題的自助餐外，酒吧餐廳還有奇幻夢旅下午茶妙境，茶點有挪威煙熏三文魚配忌廉芝士、大西洋鯖魚菠菜烤多士、挪威薯仔沙律和瑞典內丸，甜點有挪威米布甸、北歐杏仁蛋糕、瑞典薑餅曲奇和牛油蛋糕等，盡情感受北歐滋味。