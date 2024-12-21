Mercedes-AMG PureSpeed限量超跑　概念成真

心水清的車迷應該記得平治（Mercedes‑Benz）今年發表過一款名為Mercedes-AMG PureSpeed的高性能概念跑車。雖然廠方早已預告未來將會量產，只是沒想過時間會這麼快，短短半年便以品牌旗下Mythos系列首款車型之身份面世，全球僅限量生產250輛。

參考F1賽車 HALO安全系統

全新發表的PureSpeed，是一款跟概念設計非常貼近的兩座位高性能跑車。不僅維持無車頂、無前擋風玻璃及無A柱外形，更保留靈感來自F1賽車的HALO防撞安全系統。此系統由堅固的管狀鋼支架組成，由駕駛艙前部一直往尾部延伸並作分叉，配合藏身於座位後方一對駝峰式空氣動力通風管道下方的防滾架，可發揮高效的翻滾保護作用。而其底盤及車架更是以AMG跑車複合鋁合金結構製造，輕量之餘，同時保持最大剛性。值得留意是，車頭及車尾均配備主動空氣動力學套件，包括隱藏式的主動碳纖下擾流及整合到尾箱蓋的主動尾翼。前者可自動降低約40mm；後者則可自動作5種不同角度調節，於時速達80km/h以上啟動時，能為前及後部提供所需下壓力，成就高行車穩定性。

AMG V8引擎 3.6秒破百

駕駛着這輛徹底開放式的超跑，最正的地方莫過於可直接感受AMG V8傳奇引擎聲，就算以較低速度行駛，都可感受到比實際車速還要快的主觀體驗。作為動力核心的AMG 4.0L V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別達585PS和800Nm。搭配換檔時間極短的AMG SPEEDSHIFT MCT 9G波箱，3.6秒可完成0~100km/h加速，極速達315km/h。同時車載AMG Performance 4MATIC+ 全輪驅動、主動後軸轉向、AMG ACTIVE RIDE CONTROL懸掛及AMG高性能陶瓷複合制動系統，確保物理極限下的最佳牽引力和制動性能，以及在任何環境下都擁有敏捷和穩定的操控。廠方還為此車特製了一對配有喇叭、對講通訊系統、兼可配對智能手機的頭盔，讓駕駛者和乘客即使在高速行駛時也能保持清晰對話，同時允許聽歌及語音等功能。

豪華舒適 專屬指針時鐘

整個車廂起用經典黑白雙色配搭，不僅錶台、內門板、中控台及座椅，連AMG Performance軚環同樣是貫徹這雙色主調。一對AMG Performance賽車化座椅擁有高包覆性，提供最佳的橫向支撐，更備有電暖功能，確保無頂出行的舒適性。配搭跟座椅顏色、設計和裝飾縫線相呼應的長毛地氈，並以軟皮革襯托AMG發光門檻裝飾。錶台正中特設一個由IWC Schaffhausen為PureSpeed設計的客製化專屬指針時鐘，錶盤帶有AMG棱格圖案、並會於黃昏和黑暗中發光，配上亮黑色外殼及碳纖底座，既精緻又獨特。此外，中控台上另鑲有「1 OF 250」AMG金屬徽飾，彰顯其限量身份。廠方還貼心地為它標準配備了兩個客製化專用AMG車罩，一個是供室內停放使用的防塵罩，另一個則是供戶外停放使用的防風雨罩。