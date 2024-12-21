聖誕老人駕臨科學園　巨型聖誕樹任你打卡

【營業資訊】想在香港渡過一個集齊「食、買、玩，兼打卡」的聖誕？香港科技園公司（科技園公司）將於 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1月 1 日為大家帶來一系列節日限定的聖誕主題活動。 大家可以與親友及毛孩，穿上聖誕裝扮前來香港科學園，感受歡樂、溫馨的聖誕氣氛，展開一場「科園聖誕探索之旅」！

屆時5米高「巨型聖誕樹」將閃亮登場，裝飾閃爍耀眼；多個巨型聖誕老人的身影，亦出現在科學園內不同大廈的外牆，必定成為大家打卡的熱點。園區還有4棵掛滿閃亮裝飾的聖誕樹，皆與環保、可持續發展有關，例如透過腳踏車將能量轉化成點亮聖誕樹燈飾的電能、聖誕樹燈飾由太陽能板提供100% 可再生能源電量點亮，能大幅減少碳排放，一同支持綠色未來。

「聖誕老人見面會」將於12月21、22、25、26日舉行，屆時，聖誕老人將現身聖誕老人小屋，與大家見面，歡迎大家拜訪並與他合照留念，活動費用全免。聖誕節日期間，於園內任何餐廳及指定零售商戶消費滿港幣 400 元或以上，即可於科學園10W大樓地下 (會所側) 換領遊戲卡及精美禮物，數量有限，先到先得，換完即止。

持有遊戲卡的朋友，可體驗三大「聖誕主題遊戲」—「聖誕亮燈單車手」、「大板牙」、「即興繪畫」，動靜皆宜的你皆能暢玩一番。毛孩主人們切勿錯過在科學園議事廣場，以聖誕主題為毛孩打造的 —「萌寵玩樂區」，讓主人們與愛寵留下溫馨的聖誕回憶。

誠邀各位與親朋好友、閨蜜、摯愛及毛孩一起參與，歡度浪漫佳節。除了各項期間限定活動，園區內多間餐廳亦推出特別餐飲及/或到會優惠， 讓大家一起享受歡聚時刻。