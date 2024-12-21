張紋嘉驚喜獲邀與羅家英合作　不時接招獲益良多

由金像導演何爵天執導，羅家英和張紋嘉主演的劇集《下世不要嫁給你》，為港台節目《獅子山下2024》打頭陣的單元劇，劇中羅家英演中風老翁，與女兒張紋嘉之間產生的矛盾，故事靈感取材自編劇李靜雯家中的處境，帶出照顧病患長者家庭的社會問題。何爵天表示並非想借戲「賣慘」，戲裏用了不少輕鬆的黑色幽默元素，帶出沉重的現實：「羅家英在現場『好生猛』，對拍攝上提供了不少建議，有時還即興加了笑位，讓戲劇效果更好。」

羅家英就表示在肢體演繹上是一大挑戰：「我常提自己在身體上要演到半身不靈活的模樣，這類有點固執、頑皮、淘氣的角色也是我很少演的。」張紋嘉角色要兼顧忙碌工作，又經常因瑣碎事與爸爸爭執，又將責任怪到照顧者媽媽身上，她說：「戲中女兒與家人的溝通方式與我實際跟家人的溝通方式大相逕庭，所以我花了不少時間去拿捏。」她透露收到邀請拍攝時，大感驚喜，後來知道原來導演看過她的舞台劇演出才找她試鏡。她又讚羅家英演出生動，不時要接招，是一次很寶貴的合作經驗。劇中演媽媽的舞台劇劇后區嘉雯，與導演合作無間，今次角色很具挑戰性，因為她沒有照顧病患長者的經驗，惟有向身邊朋友打聽然後揣摩照顧者的內心世界。