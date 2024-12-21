酒後結良緣　忘我入夢鄉

臨近聖誕新年，派對飯局特別多，喺酒精壯膽下，分分鐘有意外收穫！AV業界資深人士神仙乙就推薦大家睇睇日本AV嘅酒後結緣系列，片中主角都因為飲醉酒，成功同心儀對象發展超友誼關係，對於唔敢向意中人表白嘅男女嚟講，好有啟發性！

將錯就錯

由夫人之素顏出品嘅《人妻喝醉酒回家，不小心走進了鄰居家中》，講述人妻小松杏喺夜晚出席同事派對，搞到一身酒氣，腳步浮浮，返到寓所，推門入屋，望都唔望就攬住老公又摷又錫，明顯係慾火旺盛，唔處理唔得，所以老公亦唔客氣，出盡全力招呼，齊齊享受快感衝擊！完事後，小松杏漸漸清醒，發覺自己唔係身處屋企，而剛才激戰對象竟然係鄰居德仔！雖然自知出軌係唔啱，但德仔嘅雄風實在太強勁，令小松杏感受到前所未有嘅快感，加上德仔又唔介意，於是將錯就將，雙方變咗一對密密偷食嘅SP！

乘虛而入

喺PLANET PLUS製作嘅《隔壁美麗的妻子喝醉了》，男主角明仔一個人住喺公寓，因附近治安好好，平日留喺屋企嗰陣都唔會鎖門。某一晚，鄰家人妻寶田萌奈美飲大咗，入咗明仔屋企，行到大廳就斷片，瞓到不醒人事……明仔一向有留意呢位大波人妻，對方自動送上門，自然忍唔住毛手毛腳，經過一輪抽水，摸到萌奈美醒一醒，唔止冇推開明仔，仲主動獻吻兼除衫！見機不可失，明仔自然更加進取，索性提槍上陣，向萌奈美作猛烈進攻！

一撻即着

由大人之劇場推出嘅《請原諒我安排的相遇》，女主角友田彩也香買完餸返屋企，見老公同前輩好友佐藤把酒言歡，自己亦加入其中，齊齊摸吓酒杯底……飲完一杯又一杯，老公率先冧低，而喺呢個時候，佐藤露出狼相，不斷對朋友妻上下其手！查實彩也香都唔係乜嘢良家婦女，內心相當飢渴，老公又滿足唔到自己，所以被佐藤輕薄，反而心中暗喜，話咁快就慾火高漲，完全忘記老公喺身邊，就同佐藤發生不倫關係！自此之後，彩也香一直好懷念佐藤嘅雄風，於是不斷同對方偷食。

簡評

酒能亂性，亦能壯膽，正如酒後結緣系列嘅主角們，就借助酒精嘅力量，做出平時連諗都唔敢諗嘅荒唐行為！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《人妻喝醉酒回家，不小心走進了鄰居家中》，事關主角小松杏唔止身材弗，仲好有女人味，扮演人妻角色入型入格，床戰表現亦相當精彩，完全反映出人妻出軌時欲拒還迎嘅矛盾心態。