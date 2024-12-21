陳慧嫻宣布紅館騷加場　自爆最恨同歌迷做1件事

歌手陳慧嫻將於2025年1月21日開始於紅館舉行40周年《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，今次是慧嫻睽違9年再踏上紅館，由於反應熱烈，今日宣布加開1月26日一場，合共4場演唱會。為答謝歌迷的支持，她特別炮製了一份「聖誕禮物」送給大家，這份聖誕禮物就是《Priscilla Chan The Intimate Live》將於12月23日晚上在網上平台播放，慧嫻會演唱經典歌曲之外，又會同今次演唱會音樂總監何丙作一次私密交流，節目中會爆出陳慧嫻鮮為人知的私密。慧嫻表示：「何丙喺節目入面問我好多奇怪私密問題，係我從來冇答過。例如佢問我，寧願一世冇高潮定係一日一百次.....仲有咩放屁呀！唔沖涼定唔洗頭呀...我都唔記得咁多，剩係記得大家一齊笑到肚痛，大家記得睇啦！到時咪知囉！」

演唱會正籌備得密鑼緊鼓，準備40年以來的經典金曲，有些更是從未唱過，要努力練歌詞，還透露正努力排舞：「因為何丙嘅編曲非常之咁....勁！咁就搞到舞步都要好多囉！哈哈！我都多謝何丙，個編曲係一定令到大家覺得好正嘅！」問最期待演唱會時見到甚麼畫面？慧嫻表示：「我睇人哋啲演唱會，見到歌手叫觀眾開電話燈，一齊燈海咁陪住唱歌，咁多年來我自己演唱會，冇試過叫觀眾開燈咁做，我其實好鍾意呢種溫馨令人感動場面，我好希望，如果我開騷個日，由頭到尾...由第一隻歌開始，大家搖住個電話燈到最後一首歌，咁我可能真係會開心到喊，哈哈...我知咁搖隻手會好攰，但係我40周年喎！歌迷大家做啲嘢啦!當送畀我，哈哈！」