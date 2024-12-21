Siraporn Saikrasun 　小妖精「泰」調皮

男人唔壞，女人唔愛，同樣道理，斯文乖乖女係有其可愛之處，但比起貪玩調皮嘅小妖精，後者對於男人嘅吸引力大好多，正如今日為大家介紹嘅性感網紅Siraporn Saikrasun，一旦唔扮文青除眼鏡，簡直係妖精化身！

出道扮文青

用「妖精」嚟形容Siraporn Saikrasun，絕無誇張，只要睇過阿妹喺網絡社交帳號分享嘅寫真，唔止露肉程度去到令男士喉乾舌燥嘅級別，動作甫士亦極具挑逗性，最緊要係表情豐富，雙眼電力十足，好似想同男人講「今晚要玩殘你」咁款，真攞命！

查實妖精係要經過一段時間修練先得，來自泰國曼谷嘅Siraporn Saikrasun亦唔例外，喺模界出道初期，主要走文青路線，事關佢一戴上眼鏡，襯番一套類似校服裙嘅裝束，氣質真係好清純，同鄰家乖乖女冇分別，於是迷倒唔少渴望重溫初戀感覺嘅網友。但正如上文講過，性感調皮嘅女仔更有吸引力，所以阿妹好快決定改變形象，並憑住一輯大尺度寫真打響名堂！

變限制級Coser

留有一頭清爽短髮嘅Siraporn Saikrasun，樣貌唔錯，經常戴眼鏡出鏡，好似學生妹，但身材正到爆，唔止玲瓏浮凸，甫士仲好誘惑，趷籮擘髀樣樣齊，加埋衣着勁少布，敏感部位若隱若現，簡直係誘人犯罪，唔係小妖精又係乜嘢？

據阿妹表示，自己一向有表演欲，細個嘅志願係做歌手，冇諗過要會成為模特兒，睇番佢喺IG分享嘅唱歌影片，唱功唔錯，仲識得彈結他添，奈何入行唔係咁容易，後來喺朋友介紹下，決定投身模界，希望吸引觀眾眼球，爭取多啲人氣，之後再諗下一步。結果阿妹嘅性感形象得到唔少好評，令佢愈嚟愈投入呢份工作，間唔中會化身限制級Coser，仲會以Show Girl身份參與各類活動，而且每次登場總會展現調皮個性呢！

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：165cm

三圍:34E-23-34

樣靚身材正，固然係Siraporn Saikrasun嘅賣點，加埋寫真演出性感得嚟又有啲調皮，難怪會深得網民歡心，唔信？有圖為證，不妨登入其社交網，慢慢搜證吧！