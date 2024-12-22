【是日通勝】

農曆十一月廿二

甲辰年 丙子月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：交易、安葬、移徙

忌：安床、動土、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：各方面運勢皆下跌，投資理財要特別小心。

金牛座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

雙子座：勿高估自己的能力，否則身心都會吃不消。

巨蟹座：財運差，別再胡亂花錢，否則後果自負。

獅子座：財運稍為好轉，但仍需謹守量入為出原則。

處女座：要做個精明消費者，勿盡信推銷員的說話。

天秤座：面對他人的無心之失，寬容以待會有好處。

天蠍座：拓展人脈的好時機，出席社交場合有着數。

人馬座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

山羊座：要學會跟伴侶互相信任，否則易出現爭執。

水瓶座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

雙魚座：財運好，戶口有盈餘，可買東西獎勵自己。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 易破財

鼠：財運佳，感情運亦上升，願望易達成。

牛：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

虎：是日沖煞，財運欠佳，易花掉冤枉錢。

兔：珍惜眼前人，不安分守己，將會後悔。

龍：冷戰傷感情，不要為了面子迴避溝通。

蛇：健康運欠佳，社交應酬必須適可而止。

馬：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

羊：心神恍惚，做事優柔寡斷，容易犯錯。

猴：早睡早起身體好，宜趁周日養精蓄銳。

雞：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

狗：浪漫一點冇壞處，感情生活會更愉快。

豬：心情靚，多與親友聯繫，可獲幸福感。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

婚房風水的5大禁忌

長久以來，中國人十分講究婚事的禮儀與新房的布置，但隨着現代人的生活觀與價值觀變化，辦婚事逐漸偏向化繁為簡的方式。至於新房風水的布置，除了要注意主人房的基本事項外，還要特別注意以下5大禁忌：

一忌：把新房中的家具做得太大、太多，使活動空間減少，易令心理上感到不適，嚴重者可產生壓抑感。

二忌：新房的睡床對着房門或窗戶，在風水學上是犯門沖，一方面會影響人的健康，另一方面是空氣對流會形成風煞，影響夫妻的感情生活，所以要盡量避免。

三忌：新房用藍、黑等冷色調，不僅與喜氣的氣氛不符，也容易使人的情緒低落，影響婚後的生活品質。

四忌：在新房中陳列新婚的全部禮物，放得太多太雜亂，不僅容易毀壞禮物，還會影響新婚的氣氛，可以選擇一兩件作為點綴，也可以每天更換擺設，以增添情趣，提升夫妻感情。

五忌：在新房種植尖利的植物或養金魚，因尖利植物的煞氣重，容易引起筋骨痛、頭痛等病症，而金魚雖然旺財，但是很難養，容易死亡，如果未及時處理，將會影響居家環境和家庭財運。