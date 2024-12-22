2024娛圈大事件︱炎明熹扭計一鋪清袋　Edan戀林明禎滿城風雨

2024年香港娛樂圈變幻莫測，原本市道低迷的電影業，忽然創造兩大神話，《九龍城寨之圍城》及《破·地獄》先後爆紅破紀錄，帶挈港產片「翻生」；但另邊廂前途無可限量的明日之星，星途卻忽然受挫，炎明熹疑離巢無綫而被掟入雪櫃，MIRROR人氣王Edan則因爆出力追馬來西亞女神林明禎，不被粉絲支持而爆脫粉潮，頂流不再，今年認真有人歡喜有人愁。

炎明熹合約風波遭雪藏

現年僅19歲的炎明熹（Gigi）3年前挾無綫唱歌節目《聲夢傳奇》3料冠軍優勢入行，一登龍門升價十倍成為炙手可熱的「樂壇小天升后」，除「升呢」為無綫最得寵的新人王外，更被推薦亮相內地綜藝節目《聲生不息》，助她成功打開內地市場，自此名利雙收，商演、廣告、拍劇、唱主題曲不停，更大有機會成為鄧紫棋後，另一位最年輕的天后。

不過事業順風順水的她，於6月時突在無預驚下爆出續約風波，傳她提出更大自由度及準時出糧的要求，可是雙方遲遲未傾掂數，結果Gigi難逃「雪藏」命運，除不安排出席任何公開活動及幕前演出外，連音樂頒獎禮、所屬女圑 After Class的演唱會等，統統被「隱形」，就算有幸出席之前合約定下的工作，也不獲無綫安排採訪隊到場，擺明「唔畀面」向她示威升。在Gigi被無綫「低調」處理期，她惟有透過社交網爭取曝光保持人氣，不過「雪」足近半年，近日終見有「翻生」迹象，被安排出席音樂特輯記者會，仲有新歌推出，不過一切純屬廣告商要求的「限定解凍」，Gigi連跟傳媒「講幾句」都遭強行拉走，令她無癮到扁嘴，似乎她強勢回歸，還須等待。

MIRROR 戀事多

本年度最具話題性的「花生料」之一，非MIRROR成員呂爵安（Edan）被爆暗撻年長7歲的馬來西亞女神林明禎莫屬。其實兩人在幕前未有交集，但有傳透過朋友而認識，結果俊男美女一撻即着，偷偷發展地下情，更諗住施瞞天過海招數，只限在外地拍拖，惜屢網民踢爆外遊「蜜」會。隨着兩人最先的歐洲撐枱腳照曝光，有圖有真相，「明登戀」即時爆煲，初時兩人還可以死口不認，僅以「好朋友」草草交代關係，只是「爵屎」（Edan粉絲暱稱）認定Edan犯下「天下男人都會犯的錯」，在網上口誅筆伐，更以「脫粉」相逼要求他名哲保身，同時更出現網暴林明禎潮，令Edan在愛情同「爵屎」之間二揀一，結果戀愛大過天的他最終選擇「女友」，以霸氣總裁姿態在網上公開認追女，不過為免影響事業及「錢途」，兩人齊齊少提緋聞，望平息民憤。

只是熱戀中的「情侶」一日不見如隔三秋，兩人秘密同遊雨中的台北夜市時，又再「斷正」被網友拍下「搭膊頭」一刻，儘管Edan以「Gentleman表現」拆彈，而明禎更「亂噏當秘笈」，指Edan為她擋雨避淋熄身上的三把火，可是粉絲「盲撐」但不代表死蠢，而「明登戀」最大得益者應是周殷廷的組合JFYT成員床哥，自他在網上「抽水」後全民皆識，效果好過買百萬廣告費。

而Edan的隊友Jer同樣被網友無限次影到偕「插畫界陳嘉倩」的插畫師Coey拍拖，先有被網民在日本撞到正，可惜「冇圖」關係，Jer可以用「緋聞只係緋聞」輕輕帶，其後再被讀者爆料報稱兩人在西貢露營，及網上流出他進駐Coey家中食團年飯，而最近一次則被網友野生捕獲在九龍城「拍拖」行家品店惹來同居之嫌，不過礙於外界反應較平淡，未知跟其粉絲「柳柳粉」包容性高，抑或Jer比Edan人氣較遜，因而「拍拖」都可以輕易過骨呢？

結婚、生B

娛樂圈今年可說是「BB來了」的一年，喜訊一個接一個，年初先有去年閃婚的無綫小花陳嘉慧3月宣布做媽媽。去年10月她與圈外富貴男友Calvin閃婚，婚後不久已經公布懷孕喜訊，今年生3月宣布誔下女兒。同樣去年成婚的圈中夫妻陳家樂與連詩雅也趕做父母，今年2月宣布佗B喜訊，到10月份女兒終於出世，一家三口相當幸福，而相當喜歡小朋友的連詩雅直言未生夠，直言會再生BB。至於大律師朱千雪與青梅竹馬的醫生老公吳昆倫（Justin）在2019年結婚，她特別選在今年元旦公布懷孕5個月，屬事業型女性的她工作到最後一刻才放產假，到5月宣布做媽媽誕下兒子。

與此同時，多位藝人輪住宣布有喜，新一年將做父母。「十優港姐」麥明詩今年3月與機師老公盛勁為結婚，婚後火速造人成功，11月出席活動宣布懷孕5個月，明年將做媽媽。結婚6年的黃翠如與蕭正楠經歷過流產之痛，但終於如願以償，11月份宣布懷孕，明年做媽媽。去到年尾12月喜訊依然陸續有來，先有近年轉到內地發展的「香港先生」冠軍高鈞賢突然宣布雙喜臨門，40歲的他與年輕10年的圈外女友在加拿大註冊結婚，並宣布太太懷有身孕，預告1月就會做爸爸。王君馨與圈外老公Daniel結婚8年，在無預警下她年底前宣布做媽媽，透露BB在新一年5月份出世，透露到時一家三口也會是金牛座，笑言希望BB不會像媽媽一樣硬頸。

模範情侶離婚、分手收場

回顧上年圈中不少藝人都經歷了悲歡離合，當中包括兩對圈中「模範夫妻」爆出離婚消息，先是視帝郭晉安與歐倩怡結婚18年，卻於5月二人在「零預警」下在社交平台宣布離婚，而且還指其實已經分居2年，消息令不少網民大呼震驚，本來「合則來不合則去」，表面上看似和平分手，但實質內藏暗湧，歐倩怡離婚後受訪指曾患上重感冒，結果攬住痰罐暈了，暗示自己患病無人理，結果引起極大回響，之後郭晉安指屋企「冇痰罐」，歐倩怡亦指自己太耐冇做幕前不懂表達，事件才慢慢平息。而另一對「模範夫妻」姚嘉妮與林祖輝，亦於6月傳出離婚消息，結束18年婚姻。而且2人直認已離婚多年，但強調不涉及第三者，是和平分手。二人亦會保持良好關係，繼續合力共同撫養一對子女。

除此之外，王灝兒（JW）與朱智賢亦同樣愛情長跑失敗，先後公布分手訊息。JW於5月無預警在社交平台宣布與圈外破產男友葉韋彤分手，結束6年情。曾揚言與男友講心唔講金的她，卻在對方破產後決定斬斷情絲，結果被網友瘋狂揶揄，寸爆有人只能共富貴。而朱智賢亦同樣突然在網上宣布與同是圈中人的謝東閔分手，二人感情可謂經歷過風風雨雨，朱智賢於2020年偷食黎振燁斷正，最終獲謝東閔原諒，早年更屢傳秘婚，無奈最終仍未能開花結果。

電影神話孖寶

2024年可算是香港電影業的「Magic年」，兩部電影《破·地獄》以及《九龍城寨之圍城》票房先後破億元，更雄踞香港最高華語電影票房第1、第3位，戲院紅海一片，網民洗版式留言，成績令人振奮！《九》片票房達1.125億元，成為最高華語電影票房第3位，並獲邀參與法國康城電影節「午夜展映」單元，以及代表香港角逐第97屆奧斯卡金像獎「最佳國際劇情片」，而一眾主角古天樂、林峯、劉俊謙以及張文傑等更因此片人氣十足，工作不斷。

另一部贏盡口碑的港產影電影《破·地獄》票房超過1.3億元，成功進佔最高華語電影票房首位，女主角衛詩雅更憑此片贏得第39屆華鼎獎華語最佳影視女演員，以及第61屆亞太影展影后，電影亦獲邀於第44屆夏威夷國際電影節、第37屆東京國際電影節參展，成績彪炳。

為港爭光

今年香港影視娛樂業充滿驚喜，除了《破·地獄》榮登香港影史最賣座華語片榜首，佘詩曼和鍾雪瑩橫掃多個獎項，為港爭光。憑《新聞女王》在《萬千星輝2023》奪下「三料視后」的佘詩曼，再憑此劇榮登新加坡主辦的《第29屆亞洲電視大獎》視后寶座，擊敗內地兩大影后周迅及馬思純，是她繼2011年憑《公主嫁到》後再次獲得同一殊榮，成為首位在該頒獎禮中兩度封后的藝人，威盡亞洲。另一視后宣萱就憑新加坡懸疑劇《誰殺了她》奪下「最佳網絡女主角」，跟阿佘雙雙為港爭光。

而第二度獲提名金馬影后的鍾雪瑩，憑電影《看我今天怎麼說》擊敗強敵張艾嘉，榮獲《第61屆金馬獎》最佳女主角，認真威水。戲中演活聽障人士的她，在台上發表感言講到一半突然放下獎盃，以手語謝謝幫助過她詮釋這個角色的所有朋友。

患病

今年先後有幾位資深演藝界人士身患危疾，當中包括草蜢成員蔡一傑及前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）。

現年57歲的草蜢成員蔡一傑，本年9月原本隨草蜢另外兩位成員假美國三藩市舉行一連兩場巡唱，惟開騷前，草蜢在社交網公布傑仔經醫生專業判斷，暫不適宜作任何公開表演或出席任何人多的公眾場合，最終只有其胞兄蔡一智及隊友蘇志威演出，隨後即驚爆他原來已接受手術切除腦部腫瘤！事後傑仔於社交網跟大家報平安，並更展示開腦後目測達20吋及縫了過百針的超長U形疤痕，矚目驚心！幸好吉人自有天相，他經過休養已平安出院，並以嘹亮的聲音報平安，預告將繼續跳唱開騷，而草蜢預告明年將舉行入行40周年紅館演唱會，據知至昨日為止，開騷計劃暫時未有改變。

至於現年50歲的前港姐季軍吳忻熹，兩年前患乳癌後康復，不過她在本年8月自揭乳癌復發並擴散至淋巴，坦言一度有「在家中等死」的感覺，但向來樂觀的她，不忘鼓勵自己要活下去，更公開自己的化療日記，表示首次化療後極度辛苦：「前所未有感到成個世界好似唔係自己咁，成身周身骨痛，feel到成個身體『冧偈』，心諗點樣可以捱落去。」在經過三次化療後更出現脱髮問題，幸好她仍保持積極樂觀的心態，把心一橫叫女兒操刀替自己剪光頭，更在各方好友的幫助及經自己努力蒐集資料，決定到泰國接受「細胞治療」。她早前現身活動時表現精神奕奕，透露因化療而受傷的位置已康復得七七八八，血液中的癌症指數已回落到跟正常人一樣，至於腫瘤情況則要待報告出來才清楚。另她更表示趁身體情況許可，計劃一些項目包括拍節目及搞音樂會等，將正能量帶給大家，希望於未來一年內完成。

資深藝人離世

人生就是一個巨大的舞台，今年有多位資深藝人告別舞台，有被動的、有主動的，但無不令人緬懷，當中包括一代大俠徐少強、武打女星鄭佩佩、「御用外國人」河國榮、資深DJ鄭啟泰、台灣「流行音樂教父」劉家昌、文壇巨擘瓊瑤以及粵語片紅星呂奇等。大俠徐少強於9月1日在北京因食道癌離世，享年73歲，現任妻子是細他30年的內地舞蹈員，然而，徐妻為徐少強辦理身後事期間疑傷心過度，心臟病發離世，夫妻雖未能同生，但同舉行追思會。另一位影壇前輩，女俠鄭佩佩於7月17日與世長辭，享年78歲，鄭佩佩於2019年被診斷出患有神經退化性非典型柏金遜症候群，屬罕見疾病，她選擇捐贈大腦用以醫學研究，遺愛人間。

有「御用外國人」之稱的藝人河國榮於2月2日在西貢的村屋內燒炭自殺身亡，終年58歲，疑他不堪喪妻之痛而選擇輕生，令人不勝唏噓！而河國榮輕生翌日，娛樂圈傳來另一死訊，資深DJ鄭啟泰於2月3日突然逝世，終年56歲，其後指死於器官衰竭，他去世前不久才宣布跟同居兩年的女友王雁芝求婚成功，惜已天人相隔。另外，台灣兩位舉足輕重的人物亦於年底離世，有台灣「流行音樂教父」之稱的劉家昌於12月2日因癌症離世，享年83歲，據知，劉家昌的腦及肺部有腫瘤，但他不願積極治療。劉家昌死後兩日，12月4日台灣名作家瓊瑤「翩然」去了，於台灣淡水的寓所內輕生，享壽86歲。而一代粵語片小生呂奇11月19日驚傳離世，其友人稱2年前跟他失聯，今年4月收到對方逝世的傳聞，雖然消息未經證實，但已引來全城震撼。