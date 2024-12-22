黃凱芹此生必做　孖周慧敏雙打開騷

「情歌王子」黃凱芹（Chris）去年3月假九展完成兩場個唱後，再宣布於明年1月2日至5日假戲曲中心，夥拍音樂人杜自持（Andrew）合作開騷，亦是他入行以來首次新嘗試。日前他接受訪問時表示：「其實6月時，主辦問過我有冇興趣開雙人演唱會，但當時我要做巡迴，同埋又要搵腳（合作夥伴)，但係8、90年代嘅歌手，一係走緊巡唱，一係唔再唱，加上西九呢個場我又做過，所以最初頭係推咗，不過我同主辦講如果搵到好忙嘅Andrew都可以考慮，諗住機會都好渺茫，點知Andrew又應承咗，所以個騷喺早前先扑槌，唱完呢4場，我又要返內地繼續巡唱。」

問到為何對Andrew情有獨鍾？Chris表示跟對方有情意結：「當年做碟有崇拜性質搵佢做咗一批歌，連續3個演唱會都係搵佢做我音樂總監，摸熟咗知大家嘅長處。」而今次他責任重大，會獻唱自己及Andrew曾幫天王、天后級歌手創作的歌曲，他說：「王菲、陳百強、張國榮、鄧麗君啲歌都會唱，不過我拒絕咗唱彭羚嘅《小玩意》，因為呢首歌太女仔，搵咗位女嘉賓唱。」

除此以外，主辦還安排了互彈環節，演奏級的Andrew彈9呎長的三角琴，而他則有2呎長的電子琴，Chris表示：「我覺得咁樣好似孔夫子面前賣文章，獻醜不如藏拙，我主力唱歌就得。」雖然騷上唱歌要一夫當關，幸好主辦安排了15分鐘中場休息，又可讓觀眾在場外「狂掃」他的唱片及演唱會周邊紀念品。

Chris又謂曾有機會跟呂方拍檔開騷，只是因疫情關係而告終，覺得舉行雙人演唱會要講緣分，不過他最期望跟其女神周慧敏（Vivian）拍檔，除兩人識於微時，默契十足外，又覺得欠她人情：「同周慧敏係徇眾要求，好多人已經傾過我哋，同埋佢做過我兩次演唱會嘉賓，想還番人情畀佢。（但Vivian話唔再開大型演唱會喎？）雙人咪得囉，不過都要視乎佢意願嘅。」

談及Chris除舉行演唱會外，甚少在香港曝光，他覺得自己不是新人，加上又沒有唱片及經理人公司合約，他說：「我全靠主辦商搵我做嘢，做咗藝人咁多年，要認識我都已經認識咗，唔需要靠入屋而從頭認識我，呢啲係有啲着數。（因為你冇經濟壓力？）上電視台對經濟有幫助咩？」不過他亦樂於參演內地的綜藝節目，原因是被內地的大製作所吸引，而之前無綫亦曾傾他做歌唱節目評審，但要視乎他檔期，又謂不想操生殺大權：「我唔係科班出身，覺得係角色參與嘅一場戲，唱好啲歌就得架啦，人哋有咩評語都冇所謂。」

Hair：Paul Chow at II salon

Makeup : keikei