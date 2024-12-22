東方日報C1：張栢芝做直播爆料　2粒鐘吸金逾億

曾奪香港電影金像獎影后的張栢芝，雖然近年專注內地發展，但一直有不少片商找她，希望她「復出」拍戲，曾跟栢芝合作過多部電影的王晶，原來曾想找栢芝參演新作，但因聯絡不上改找張雨綺主演！栢芝休息近一年後，日前於網上做直播，短短兩小時便迎來破億銷售額，「吸金女王」極速歸位！

張栢芝早年憑電影《忘不了》勇奪第23屆香港電影金像獎最佳女主角，演技備受肯定，但近年她專注內地發展兼照顧家人，已很少接拍電影，但據知有不少劇本都想找她演出，曾跟栢芝合作《絕種好男人》、《性感都市》的王晶原來曾想找她拍攝電影《笑傲江湖之東方不敗》，可惜因未聯絡得上，結果角色落在內地女星張雨綺身上，該片應於明年賀歲檔在內地各大網上平台推出。

無緣拍攝《笑》片，栢芝今年初開始休息，神隱近一年後，本月初再度「亮相」，不足一個月，工作已經排山倒海，近日更為大型網上購物平台直播間任嘉賓，只短短「營業」兩小時，便錄得破億元的銷售額，成績相當不俗。

唔驚經典角色被遺忘

直播期間，曾演出過不少經典角色的栢芝被主持人問到︰「會否擔心經典角色被觀眾忘記？」她堅定回答表示：「不會，我成日講女人要有自信，而且經典不是一個形容詞，第一套電影《喜劇之王》到現在，我都是抱着這一種心態，我要先將自己感動，再讓觀眾感覺到，就是觀眾睇到那一秒，那一秒就要深深刻在他們的心裏面，是不會忘記！」她續說：「所以我每一滴眼淚都要自己感動，自己流下來，我是感動，觀眾先會感受到！」

除了談拍戲，栢芝亦有談到自己的生活點滴，當提到暗瘡話題，她指兩個兒子Lucas與Quintus都正踏入青春期，皮膚或多或少受影響，要靠足夠睡眠、自律生活來Keep住好皮膚，而自己的保養之道，同樣靠自律生活外，也要保持心境開朗，Keep住正能量，總之自己覺得美就行。

不少栢芝粉絲都喜歡她主唱的《星語心願》，可謂當年的K歌之選，栢芝亦大爆自己唱K是「咪霸」一名，咪高峰一到她手，定不會放開，若果搶不到，就會點很多美食，自己密密食之餘，亦希望可用美食令大家放低支咪，她就可以繼續唱。

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