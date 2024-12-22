吳家忻百億豪門夢碎　凌晨發分手宣言自爆與薛芷倫兒子玩完

網紅藝人吳家忻（kayan9896）去年與Locker（林家熙）分手後，今年3月爆出與「Ball后」薛芷倫長子馬桂烽拍拖，家忻在今年3月高調認愛，2人更已「見家長」，但今日（22日）清晨，家忻在沒有預警下在社交網限時動態宣布2人已經分手。

早在今年3月，家忻被拍到與身價百億的富三代馬桂烽拍拖，馬桂烽是「Ball后」薛芷倫所生的長子，被譽為是城中筍盤，而家忻成名初期與同為網紅的Locker高調相戀，其後2人宣布分手，及後家忻被拍得與馬桂烽拍拖後高調認愛，進身百億豪門，更離開本來的短片頻道平台。

今日凌晨，家忻突然發文說：「hello多謝各位傳媒朋友呢幾個星期既（嘅）pm問候！無錯我已經分左（咗）手啦～希望大家比啲私人空間我地（哋） 我係（喺）到講埋之後就唔回應了。再一次多謝大家嘅關心同體諒 祝大家merry Christmas！我要訓（瞓）覺啦bye！」她的「分手宣言」中未有解釋分手原因。

今年3月，家忻大方承認與馬桂烽已拍拖半年，更指自己沒有刻意收藏這段戀情。當時她被問到鍾意馬桂烽哪方面？她當時說：「他很好，對我很好，靚仔又細心，而且很支持我，他是我的情緒支援者，（你情緒出現問題嗎？）我的情緒不是太差，只是做歌及工作時壓力很大，也想有一個情緒支援我的人在旁， （你支援他那方面？ ）大家互相支持，大家一起成長。」而被問到農曆新年可有見家長？吳家忻指，農曆年期間男友病了，還是給大家一些想像空間吧！不過，她透露，男友已經見過她的媽媽，她說：「當時媽媽說他這個人不錯。」如今突然宣布分手，結束一年多戀情。