「死侍嫂」Blake Lively怒告新片男主角性騷擾　網民唔同情

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）的影星妻子Blake Lively今年主演的愛情片《痛愛完成式》（It Ends with Us）上映時鬧出不少負面新聞，上映後即傳出她與片中男主角兼該片導演Justin Baldoni不和的消息，當時更指她出招拉攏其他演員齊來孤立他，期間有網站亦流傳一段Blake拍攝現場中怒罵Justin的片段。一直未有回應傳聞的Blake昨日突然入稟控告Justin性騷擾，兼指對方有計劃地破壞她的聲譽。

據知Blake與Justin拍攝《痛》期間水火不容，情況惡劣到曾召開一次全面會議來解決她所稱的敵意工作環境問題。就連Blake的老公賴恩都有出席那場會議。而今次訴訟中更列出對Justin行為提出的多項要求，其中包括：「不得再向Blake展示女性的裸露影片或照片、不得再提及Justin所謂「色情影像成癮」的往事、不得再在Blake及其他人面前討論性事、不得再提及演員和工作人員的生殖器官、不得再詢問Blake的體重、不得再提及Blake已故父親的話題以及不得在Blake的合約及劇本沒有寫明如增加性愛鏡頭、口交戲或是拍攝性高潮鏡頭。」訴訟中聲稱，這些要求已得到了電影公司的認可與批准。

消息傳出後Blake隨即發聲明表示：「我希望這個法律行動有助於揭開這些險惡報復策略的帷幕，這些策略旨在傷害公開不當行為的人，並幫助保護可能成為目標的其他人。」而Justin的律師亦有回應指控，認為這是她為了彌補她負面聲譽而設計的，並補充說這些指控是「虛假、離譜、刻意危言聳聽，目的是公然傷害他人」，並反指Blake在片場的表現是一場噩夢，稱她「威脅不來片場、威脅不為電影做宣傳，最終導致影片在上映時的失敗」。不過，Blake指控Justin的消息傳出後，他即被經理人公司WME解僱。WME方面並未解釋原因。

Blake告拍檔的消息傳出後，大批網民爭相於社交網留言討論，大部分都企在Justin那邊，有網民說：「Blake Lively試圖指責Justin Baldoni和他的團隊煽動抹黑運動，其實這正是她的行為。為何不承擔責任？」另有網民表示：「我不相信這個Blake Lively突然成為受害人的官司。我不覺得這值得告，她只不過是嘗試修補形象。」更有網民質疑Blake：「Blake Lively與賴恩雷諾士是10億富豪。如果她被性騷擾，那為何她不停止拍攝？」