擊敗朴信惠！張娜拉首奪SBS「演技大獎」爆喊多謝老公

韓國電視台年度盛事《SBS演技大賞》昨晚（21日）舉行，歌手出身的女星張娜拉憑話題劇《好搭檔》，擊敗《來自地獄的法官》朴信惠及《熱血司祭2》金南佶等勁敵，捧走當晚最高榮譽的「演技大獎」，亦是她首度贏得的演技大獎，她一臉難以置信走上台領獎，除感謝劇中拍檔南志鉉、家人及粉絲之外，還特別多謝老公：「無論我呈現甚麼樣子都喜歡我的老公，還有經常參與拍攝的工作人員，真的非常愛你們，亦謝謝各位觀眾，無論你們喜歡還是不喜歡，只要你們有收看，我都非常感激，我會繼續努力，成為一個讓人好奇的演員。」

至於朴信惠雖然失落大獎，但仍與劇中拍檔金宰永獲「最佳情侶獎」，以及「PD獎」，她致詞時哽咽落淚多謝老公：「謝謝你對自尊心低落的我說『妳做得很好』，又一直支持我，也感謝我愛的家人，我將這份榮耀獻給一直主宰我的人生、守護我的天父！」

另外，而在劇中扮演張娜拉的出軌丈夫的男星池承炫，則贏得男配角獎，另外，合演《熱血司祭2》的金南佶與李荷妮，分膺季度制劇集最優秀男女演技獎，而南志鉉與金宰永則分膺人情/奇幻劇類別劇集的最優秀男女演技獎。

至於去年共同獲得大獎的金泰璃與李帝勳，合體頒發今年的「SBS演技大獎」，但金泰璃卻失誤，將SBS說成其他電視台MBC，她得悉自己說錯後即時露出一臉錯愕的表情，幸好拍檔李帝勳即時為她打完場，事後不少網民大讚金泰璃當時的表情太率真、可愛。