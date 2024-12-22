假日好去處　打卡香港「美食」

聖誕節的腳步近了，各大商場紛紛換上節日盛裝，聖誕樹和璀璨燈飾點亮了冬日的夜晚。然而，今年一些商場卻另闢蹊徑，以香港獨特的飲食文化為主題，打造充滿本土風味的聖誕體驗，以下為大家介紹兩個別具特色的商場活動。

【冬日天馬行空菠蘿遊】

今個聖誕，香港仔中心聯同得獎本地插畫師菠蘿油妹妹@cafedebollo（Helen Tam），攜手呈獻【香港仔中心 冬日天馬行空菠蘿遊】。由即日起至2025年1月2日，可愛治愈系角色「菠蘿油妹妹」及其朋友仔，帶領大家進行一場天馬行空、充滿香港茶餐廳情懷的豐富美食遊，商場特設三大打卡場景，包括「菠蘿油聖誕奶茶杯」、「檸茶妹妹冬日營火會」及「雞尾包仔仔茶座」，配合炫目燈飾，營造溫暖聖誕氛圍。「菠蘿油妹妹@cafedebollo」插畫師Helen Tam，以香港仔中心特色美食為靈感，為商場設計了三個充滿聖誕氣氛的打卡場景，節日色彩相當濃厚。此外，Helen又將香港仔的地標及文化特色，如香港仔中心、香港仔漁人碼頭、天后古廟、海王大神廟、香港海濱公園及廟仔群等，巧妙地融入色彩繽紛的路線圖中，生動展現了香港仔的獨特魅力。

【尋味民坊 ft. 畫嘜】

適逢佳節臨近，民坊旗下愛定商場H.A.N.D.S及石籬商場特別邀請本地人氣插畫家「畫嘜」，攜手打造「香港味道・畫嘜出動」美食打卡之旅。由即日起至2025年2月23日，兩大商場特別設計十個主題場景，包括懷舊茶餐廳、香港特色茶樓點心車、香港地道小食街、日式美食、傳統茶記、西式快餐店、街頭小食檔等打卡裝置，從懷舊茶餐廳到街頭小食，完整呈現香港獨特的飲食文化魅力，為顧客帶來嶄新的打卡體驗。商場特別推出「集印尋味・賞味民坊」活動，市民可到客戶服務櫃台免費領取特製明信片，收集美食印章完成拼圖。同時，追蹤民坊社交平台並點讚活動貼文，即可換領「畫嘜」限量冰箱磁石貼。（數量有限，換完即止）