王虹茵淚浸出閣成晚冇瞓　王菲發福12磅做姊妹

前無綫「體操女神」王虹茵與圈外男友王建皓（Pat）今日（22日）於尖沙咀舉辦婚禮，多位圈中朋友黃美棋、伍樂怡、鄭衍鋒和吳嘉禧等亦有參與婚禮。一對新人在朗讀誓詞時，期間二人均有感動哽咽，更不時會抹眼淚，之後他們在眾人的見證下交換戒指，並進行簽字儀式。

王虹茵表示婚禮由一月求婚開始籌備，都籌備了成年，婚禮亦沒有邀請婚禮統籌師幫忙，所以成個婚禮是由她和老公一手一腳砌出嚟，笑言昨日仍然還有歌曲、誓詞等細節未決定好，所以昨晚整夜都沒有休息，直至今早才真正完成婚禮上的準備工作。她表示剛剛爸爸帶領自己步入禮堂時，相當感動，表示小時候其實很討厭嚴厲和傳統觀念的爸爸，但長大了就明白爸爸的苦心：「能成就今日嘅我都係因為爸爸。」

王虹茵與Pat已拍拖7年，表示老公都經過好喜歡玩的時間，所以初初拍拖的時候沒有想過對方是要與自己結伴終身的人，但好感恩大家最後都一步一步走到現在，亦好感動大家可以在繁忙的12月裏抽空出席婚禮。提到生育計劃，她表示雖然有生BB的想法，但不會在這一、兩年內實現：「因為都想過下二人世界先。」又謂婚後不會全職做少奶奶，仍然會工作，表示現在是自由身，透露已經接到香港電台的工作。問到蜜月旅行？她笑言想到歐洲旅遊，不過他們明年1月先要到泰國一趟。

同場姊妹團朱智賢和王菲稱與王虹茵是拍《黃金萬両》認識，提到朱智賢早前在社交網上自爆發福12磅，她笑言是因為年紀大，新陳代謝慢，加上自己本身就喜歡吃食物，亦少了做運動，所以才會導致變胖，問到她與謝東閔分手的原因？她就表示私事想低調處理，解釋與第三者無關，強調現在二人關係仍然像家人一樣，還會保持聯絡。

至於王菲與男友張子丰認識兩年，二人感情穩定，問到今天是否來取經？她就笑着否認，表示兩人暫時沒有結婚計劃，又言夢中婚禮在戶外結婚，四周環境伴隨綠色草地。