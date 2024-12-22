奧巴馬公開年度最喜愛十大電影　其中一部由華人女星擔正

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）出名是電影迷，每逢年尾，他都會於社交網排名不分先後公開年度10部最喜愛的電影，今年名單公布。其中一部由美籍華裔女星主演。

奧巴馬公開心水名單並留言表示：「以下是今年幾部我提議欣賞的電影。」名單中有多部剛入圍《金球獎》，其中包括角色最佳非英語電影的印度片《乘著光的幻想》（All We Imagine as Light）、《阿諾拉》（Anora）、獲6項提名的《教宗選戰》（Conclave）等，而名單中有兩片《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）與《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）由美國上位男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）主演。

10部最喜愛電影之中更有一部有中文片名《Didi弟弟》（Didi），該片由著名美籍華裔女星陳沖（Joan Chen）主演，影片於今年《辛丹斯電影節》獲劇情組觀眾票選大獎、兼最佳整體演出評審團特別獎。故事發生於2008年加州，升上中學最後一個暑假，台裔男孩DIDI (Chris) 經歷瘋狂的成長歲月。為了向新相識朋友獻媚而拍攝滑板影片、傻傻地淺嚐初戀的酸澀、跟即將離家上大學的姊姊交惡、還有奶奶和媽媽每天悉心呵護，全都成為了DIDI 的煩惱和負擔。