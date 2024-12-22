吳家忻豪門夢碎　舊愛Locker開腔回應

一班電影《焚城》演員包括王丹妮、廖子妤（Fish）、魏浚笙、ERROR成員何啟華（Dee）、黃德斌、林家熙（Locker）、王菀之、梁仲恆、黃凱傑及導演潘耀明今日（21日）齊集北角碼頭，跟逾2百粉絲齊齊上船維港遊賀聖誕，期間一班演員向岸上市民呼籲入場支持電影，又齊齊唱聖誕歌報街音和大合照，之後跟粉絲玩交換禮物。

網紅吳家忻承認跟富三代馬桂烽分手，舊愛Locker指有看報道，但坦言已久未聯絡，不想打擾對方，自己身份亦不便評論，而提到吳家忻曾在節目大爆前度出軌，他就表示：「大家會點樣諗我又真係控制唔到。」講到聖誕將至，Locker則表示會搞聖誕派對，會邀請女友邱彥筒（Marf）及Jeffrey與Dee參加，問到會否趁機介紹女仔給Dee認識？Dee即笑指有大批女朋友，反要求Jeffrey與Locker幫忙宣傳ERROR演唱會，會請他們睇騷報答，獲二人一口答應。談到女友Marf成為首位香港藝人登上啟德體育園主場館舞台，擔任Coldplay演唱會嘉賓，Locker表示戥女友高興，指女及知道消息後很激動：「超級恭喜佢，自己都好欣賞佢舞台上嘅表現，相信佢一定搞得掂，我都想捧場，但唔知去邊度撲飛，諗住到時做佢工作人員幫佢拎水樽。」

同場的王丹妮與廖子妤表示跟其他演員也是首次跟粉絲遊船河開派對，廖子妤坦言有暈船浪，但若服用止暈浪丸會想睡，故今日死頂全場，幸派對氣氛好，令她很投入，希望電影票房繼續升。王丹妮則笑指下次可遊飛機河，談到早前電影公司發布角色中輻射妝容，她表示公開這些被刪片段，是希望讓大家了解輻射的禍害，令大家更關注相關問題，十分有教育意義，又指女兒也有捧場，並看得十分緊張。

提到二人近日都身體抱恙，廖子妤表示近日身體已慢慢好起來，因早前開始努力戒酒、凍飲及煎炸食物，加上早前趁妹妹出嫁回馬來西亞參加婚禮順道休息，她説：「可能自己思鄉，返到屋企可以做公主、做女，兩個妹嫁晒，媽媽嘅注意力放晒我身上，照顧周到，加上嗰邊空氣好。（有冇人催婚？）大把，個個都催。」身旁王丹妮即趁機向對方催婚，又向她討教調理身體方法，表示早前因胃炎嘔吐並吐出血絲，要入院打止嘔針，她説：「做藝人飲食唔定時，容易出現腸胃問題，之前廖子妤體弱多病，我教佢食益生菌同煲湯畀佢，依家要一齊養生，問佢睇邊個中醫。」

至於王菀之透露近日為明年2月紅館演唱會積極收身，距離目標仍差10Kg，笑言由昨冬至吃多了，要從頭來過，已計劃聖誕以素食作聖誕大餐，更即場向黃德斌請教，德斌說：「邊個話開騷一定要瘦？我唔建議咁短時間內減咁多，但我之前做舞台劇，壓力好大，都瘦咗10磅。」