MIRROR成軍6年來,除了圑體形式推出過首張專輯,成員柳應廷(Jer)推出過個人黑膠外,今年樂壇成績卓越的lan (陳卓賢)終於完其實體碟夢,日前推出首張個人專輯 《Interlude》,當中收錄今年創作的五首章節,包括《Lost at first sight》丶《Thank You Postman》丶《以孤獨命名》丶《鑿》丶《玩偶奇遇記 》以及一首從未公開的 《 Thank You Postman 》 ( In Autumn ) 版本。

lan今年繼成功舉行7場亞博個人演唱會,再宣布成為首位單飛舉行海外巡迴演唱會的成員後,連破多個MIRROR 12子的紀錄,更被視為明年1月1日的《叱咤樂壇頒獎禮》的「掃獎王」。不過《Interlude》的定價近$600元,碟中收錄了6首歌,即每首歌平均約為$100元,比較同期推出CD的歌手馮允謙丶周殷廷及林家謙,價錢貴一截,甚至比起早前MIRROR成員分別推出的個人演唱會藍光碟更貴,時近聖誕節,lan似乎又變了其公司的搖錢樹。