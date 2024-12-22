林峯首奪影帝冇慶功　即同公司攞假陪女

藝人林峯、陳茵媺和許廷鏗今日（22日）現身中環出席嘉年華活動。林峯表示已向經理人申請聖誕和新年假期，計劃要帶同妻女一起過一個白色聖誕，他又透露囡囡學了一天室內滑雪，已經能夠做到稍微轉圈的動作，誇讚她有天份，又稱他為一家三口都是玩單板滑雪，認為感覺會比較有型。

談到林峯憑電影《九龍城寨之圍城》勇奪《新時代國際電影節》金揚花影帝，是入行25年來首個電影獎項，對此他感謝老闆古天樂，揚言會繼續努力，問到會否對將來的電影頒獎禮更有信心？他表示自己未出席過任何電影頒獎典禮，認為能夠有份出席行紅地氈已經好開心，問到之後再有份參與頒獎典禮會否與太太張馨月一起行紅地氈？他就表示要看具體出席頒獎典禮的時間再決定，又言攞獎後沒有特別慶功，都是像平常一樣與家人吃餐飯。另外，亦問到會否獎勵自己？他笑言與一家人去旅行已經是一種獎勵：「嗰度都係一筆好大嘅消費，因為依家去旅行同以往唔一樣，要去旅行都要就囡囡學校放假時間，去親都係旺季，機票酒店各樣都要提前預訂。」預告農曆年之後有新戲要開工，然後就要開始努力排練明年5月的演唱會。

同場陳茵媺透露與3位小朋友都喜歡到嘉年華玩，認為這是個好好的親子活動，自爆喜歡玩拋硬幣贏公仔的攤位，因為覺得好有挑戰性，並且認為這個活動可以幫助自己舒緩平時湊小朋友的壓力，又自認是好勝之人，玩得一定要勝出。今個聖誕節，她表示會親自下廚準備豐盛的晚餐，在家中與親友聚會，指老公陳豪好忙，現在基本一個月只能見一、兩次，所以想聖誕節一家人靜靜地聚在一起享受佳節時光，又言今年不會回加拿大過節，留待夏天再去。

提到陳豪再度有份角逐視帝，陳茵媺表示無論如何都會支持老公，又認為每一年老公的贏面都好大：「作為一個演員，盡力做好投入個角色已經係贏咗，所以有獎緊係開心啦，冇獎都已經努力咗啦。」她又指暫未知屆時會否出席頒獎典禮，不過有可能會與小朋友在家中電視機前支持老公。另外，提到她早前在網上晒出價值近60萬元的名牌包包，問到今年聖誕節是否也一樣收包包？她笑說：「未知，要問吓，其實唔一定要送禮物，老公好少喺香港，有機會拍拖已經好開心，小朋友都好掛住爸爸。」她又提到夫婦2人早前一起買了好多小禮物給3個仔女，因為孩子喜歡拆禮物。