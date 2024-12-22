經典女神童愛玲突搬離南區豪宅　巨廳無敵美景為何斷捨離？

90年代經典女神童愛玲於2003年嫁給台灣富商王敦民後誕下一子，之後淡出演藝圈，至2022年復出拍劇集《季前賽》，飾演姜濤媽媽，掀起網民熱議。其後童愛玲又回歸家庭，在英國和香港兩邊走，年初返港時發現在機場託運的行李遺失，發文控訴。昨日（21日）她突然在社交平台發文，透露要搬離居住16年的港島南區豪宅，表示在這裏有很多回憶，臨別拍下超級巨廳及屋外無敵美景，環境舒服令人羨慕。

養尊處休的童愛玲自拍了搬家的情況，陽光影照下見她皮膚極緻細嫩，絕對稱得上是美魔女，完全不似年過半百。她為保私隱刻意將背景模糊化，但仍隱約見到不少家當需要搬運。之後全屋清空，一眼便能看清楚巨廳有幾大、樓底高有幾高，還有一排六隻落地大窗，可以見到屋外山海美景，睇日落日出一流！她亦有從高處俯瞰屋外環境，高居臨下全是低密度豪宅，還有一個隱敝的小石灘。

童愛玲以英文留言：「告別前最後一張自拍照。 16年，太多回憶。這間公寓將永遠在我心中佔有特殊的位置。」不少友人都關心她之後搬去那裏，童愛玲亦有回覆：「別擔心，我們不會離開你。我們非常喜歡這個環境和優質的服務 - 我們很難搬出原來的地方。」、「 離南區不遠。」