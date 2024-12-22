陳欣妍激情肉搏張智霖場口被刪　望推加長版重見天日

藝人陳欣妍（Shirley）與監製黃百鳴等晚上（22日）出席電影《誤判》謝票場，跟觀眾分享拍攝感受。電影早前在內地舉行優先場，錄得破億元票房紀錄，黃百鳴對此感到高興，表示與身兼監製及導演的甄子丹兵分兩路四出謝票。至於Shirley就笑指會動員一眾陳氏親友包場支持電影，亦透露已約定男友沈震軒於平安夜拍拖睇戲支持自己作品。戲中跟張智霖（Chilam）有感情線的她，透露戲中跟對方有一場激情戲：「個意識好激，動作上還Ok。（衣着少？）有着衫嘅。」不過她表示導演剪走了大部分激情場面，笑指導演可能想留待票房成績好時推出加長版用。

問到拍激情戲事前有否向男友備案？她笑指不算主動備案：「拍之前一晚佢見我特別緊張，知道之後就同我講話呢啲點會緊張呀？作為演員一定要做到。」她指本身劇本只得幾句交代這一幕，因此去到現場要先跟導演商量如何去演：「去到現場導演同Chilam見到我好緊張，佢哋就兩個攬攬一齊示範畀我睇，哈哈！」她大讚這對「男男示範」十分精彩，覺得身為女仔更加不能輸給他們，因此令她忘記了緊張，放開懷抱盡情去演，一Take過完成拍攝，又大讚Chilam相當專業，教她如何演繹得更好。