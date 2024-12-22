上ノ堀結愛　魅力迷盡百萬人

上ノ堀結愛五官標致，笑起上嚟散發出一股令人難以抗拒嘅可愛魅力。（互聯網）

時代唔同晒，家陣要成為人氣明星，唔一定要靠雜誌、電視台呢類傳統媒體，好似E奶美少女上ノ堀結愛，識得利用互聯網吸納粉絲，同樣可以成為萬人迷，成功踏上轉戰藝能界嘅跳板！

身材勁正

數近年日本藝能界嘅超人氣女星，好多人都仲會諗起橋本環奈，淨係「千年一遇之美少女」呢個稱號已經冇得輸，事隔多年，阿妹仍然Keep住萬人迷地位，令人羨慕。至於今日為大家介紹嘅上ノ堀結愛，人氣都唔弱，仲要係「百萬人迷」添！

今年19歲嘅結愛，五官標致，氣質清新，笑起上嚟散發出一股令人難以抗拒嘅可愛魅力，顏值拍得住橋本環奈！至於身材方面，結愛可以話完勝環奈，皆因後者實在極少性感演出，但呢位美少女就唔同，胴體鮮嫩白滑又有曲線美，心口對E奶豐隆飽滿，着起比堅尼嗰陣，總係唧出深長事業線，同菊地姬奈、川道沙羅等其他年齡相約嘅巨乳寫真女優比較，唔係差好遠！

粉絲眾多

上ノ堀結愛喺2021年參加咗一個名為《今天，我愛上了你》嘅網絡電視真人騷，開始被人認識，之後陸續獲得幕前演出機會，並且喺唔同嘅網絡平台上活躍！由於結愛好有明星相，身材又正，亦唔介意作性感演出，其網上嘅人氣持續上升。另外，阿妹成日上載影片到互聯網，又不時搞直播，內容五花八門，有時仲會一展歌喉，所以粉絲人數愈來愈多，粗略計算，佢喺眾多網絡平台嘅追蹤人數合共超過100萬，比起好多藝人有過之而無不及！

順帶一提，結愛憑住形象正面又多人Like，早前獲邀以嘉賓身份出席棒球賽事─北海道日本火腿鬥士對埼玉西武獅嘅開球禮，比唔少恨做開球禮嘅藝人更早實現夢想，真係好犀利呀！

Profile

年齡：19歲

身高：5呎3吋

三圍：33E-24-34

人氣勁，形象又正面，令上ノ堀結愛得到唔少工作機會，想緊貼其最新動向，就要多啲留意佢嘅社交網。