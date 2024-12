張敬軒無孔不入四出獻唱　快閃引圍觀逼爆機場

歌手張敬軒近日不停出席活動,可謂「無孔不入」,近日他應邀快閃機場,為聖誕許願樹亮燈儀式擔任表演嘉賓,期間軒仔獻唱數首經典聖誕歌曲,包括《Deck The Halls》、《Hark the Herald Angels Sing》及《We Wish You a Merry Christmas》等,提早向旅客「報佳音」,吸引大批途人圍觀,場面墟冚。

談到歌聲響遍整個機場,軒仔笑言:「好開心首次喺機場離境大堂表演,希望喺聖誕佳節將歡樂同正能量帶畀所有旅客。」提到聖誕活動,他未有外遊計劃:「因為工作關係,所以打消咗呢個念頭嘞,不過我都會睇定啲外匯水位,喺銀行戶口設定自動兌換,等需要時可以攞出嚟用。」身為「傢俬控」的他透露丹麥哥本哈根是他最想去的地方:「我好鍾意北歐嘅城市,特別欣賞佢哋嘅傢俬設計。」

大球場騷腳法

另外,軒仔早前現身大球場,為足球表演賽擔任嘉賓,因傷「掛靴」30年的他走在草地上格外興奮,滿場飛又一時興起展示球技。當表演賽上半場結束後,他獻唱歌曲《雪花抄》及《櫻花樹下》,炒熱全場氣氛。