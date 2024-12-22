內衣亂放　擺明玩色誘

咪以為戀物癖先會對女性內衣有情不自禁嘅反應，一般血氣方剛嘅男士，見到靚女將底衫褲亂咁放，好易有歪念，難怪以下呢班女脫星咁冇手尾，擺明玩色誘，究竟中咗招嘅男士會點做？一於去片睇睇！

閨密踩過界

男女之間能否成為閨密？身為男人，筆者唔認為可以，除非男方係基佬，又或者女方係極品，淨係睇吓Inserted製作嘅《Inserted #11》，你就知道呢種閨密好易踩過界！影片由4位人氣脫星Kourtney Rae、Dakota Tyler、Mochi Mona同Vanessa Marie參演，故事講述佢哋對男閨密向來有好感，但又唔敢表明心迹……某日，呢班姣妹故意將性感內衣通屋放，再借醉讓男閨密送自己返屋企，暗中觀察對方反應，呢招真係使得，雙方隨即發生超友誼關係！男女脫星由一開始表現羞澀，到後來激情肉搏，演技相當到位，值得一讚。

滿室春光

坊間傳聞有一間淫娃宿舍，但凡男人入到去，總係要經歷連場肉搏先可以離開，究竟內裏有乜嘢秘密能令男士失控？由Reality Kings炮製嘅《Crazy College GFs #13》，以瘋狂女子宿舍為主題，今次搵嚟Jazmin Luv、Lily Starfire、Brenna McKenna等癡女孭飛，仲大玩內衣誘惑添！話說呢班好色嬌娃有豐富嘅溝仔經驗，並總結出一條「硬」道理，就係想以最具效率嘅方式引誘男士上床，莫過於將性感內衣亂咁放！事實上，條橋老土得嚟真係Work，呢班嬌娃每次出招，成功率達100%，實在唔到你唔服！

反常舉動

平時為人整潔嘅女性好友，突然將胸圍底褲亂咁擺，若然唔係畀鬼迷，一定有詭計！講緊嘅係四仔《Creamed V5》嘅劇情。影片由Deep Lush出品，Owen Gray執導，並搵嚟Lacy Lennon、Alina Ali、Anna Claire Clouds等巨乳脫星參演。故事講述呢班大波妹邀請男性好友上門傾心事，對方一入門口，赫然發現性感內衣周圍掛，原來好友失戀，冇心機執屋，最慘係過去呢半年，冇晒性生活……點樣安慰女友人？講多無謂，行動最實際，一場超友誼床上大戰勢所難免。極具浪漫感嘅拍攝手法，加埋用上大量主觀角度鏡頭，足以令四仔迷睇得投入又興奮。

碟評

女人想曳曳，有大把蠱惑招數用得着，將性感底衫褲亂咁放，布下色誘陷阱，男人見到，明知有景轟都會送上門！今次介紹嘅3套四仔就有辦你睇，其中《Creamed V5》同《Inserted #11》都係講述異性好友因為內衣亂放而發展出超友誼關係，而《Crazy College GFs #13》則係筆者最鍾意嗰一套，當中內容實在太淫亂、太瘋狂！