【是日通勝】

農曆十一月廿三

甲辰年 丙子月 辛酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：掃舍、理髮、安葬

忌：交易、出行、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：43、12、01

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運上升，不乏賺外快機會，勿輕易放過。

金牛座：事業有顯著進步，但須小心處理金錢事宜。

雙子座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

巨蟹座：財運急升，有閒錢應多做好事，利人利己。

獅子座：偏財弱，中長線投資尚可，忌投機或賭博。

處女座：工作疲憊不堪，必須休息，往後才有效率。

天秤座：快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

天蠍座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

人馬座：謀事要竭盡所能，不要一遇上挫折就退縮。

山羊座：人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

水瓶座：享天時地利人和，感情生活有望打破悶局。

雙魚座：易因小事觸怒另一半，快解釋清楚免誤會。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）兔 財運差

鼠：得財有難度，投資理財策略需要調整。

牛：受感情問題困擾，需要讓自己靜一靜。

虎：心態懶散，面對職場競爭，力有不逮。

兔：是日沖煞，財運不太好，宜量入為出。

龍：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

蛇：偏財旺，但謹記長賭必輸，不可沉迷！

馬：易遇上貴人，理財方面獲得額外助力。

羊：說話得體，從事銷售業務者最為有利。

猴：貴人運強，多接觸新事物，獲益不淺。

雞：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

狗：做自己感興趣的事，可為生活添樂趣。

豬：有話宜直說，以免跟伴侶的誤會加深。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

天下萬物皆為藥

上幾期專欄跟大家分享過，一個人只要頭腦清醒，選甚麼都對，即有運行，反過來，當頭腦不清醒時，甚麼壞事不斷發生，這時候易被坊間一些別有用心的人乘虛而入，以美好言語來打動你，利用你急需幫助、希望改運的心態，目的是要吸走你的金錢，往後是誰得益？

今次跟大家分享我的實戰經驗，試試有否改善。首先，要保持頭腦清醒，當發現身體有毛病，要找出病因，必須向合適的醫生去診治，人有人緣，醫有醫緣，真的不到你不信！

五行為甚麽重要？金、木、水、火、土，一環扣一環，互補不能亂！一年分四季，2月至4月為春天，在這些月份出生者，試把你的頭枕向西方；於夏天（即5月至7月）出生者，頭枕宜向北、西北；於8月至10月（即秋天）出生者，頭枕宜向東、東北；11月至1月（即冬天）出生者，頭枕宜向南。

天地萬物，陰陽循環，醫不叩門，師不順路，法不輕傳，要克制自己，不要違背自然規律，惟有自渡。天地雖大，不潤無根之草；道法雖寬，只渡有緣之人，不能渡盡天下人。一個人若自以為是，甚麼都不是，叫也叫不醒。

今年冬至在12月21日17時21分開始，俗語有云：「冬大過年」，記得飯後吃湯圓呀！取個好兆頭，寓意一家圓滿幸福。