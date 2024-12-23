林穎彤選亞姐揭「星」級童年　黃艷原來係超強學霸

新一屆亞姐將於本月29日舉行決賽之夜，今年質素明顯比往年提高，有不少更擁有高學歷，其中港大碩士畢業、現職鋼琴老師的林穎彤（Winnie）因與TVB前小花撞名，令人留下印象，估不到，兩人原來背景都十分相似，當過童星之餘，仲一齊拍過戲，非常有緣！

Winnie被問到此事時，亦大方承認，並指自己都覺得這個經歷好神奇：「我同林穎彤一齊喺亞視拍過《萬家燈火》，我媽媽話林穎彤好好，成日都會陪我玩，拍劇嘅時候我一喊，馮寶寶就會餵我食朱古力，食到成嘴都係，真係好搞笑！人生拍嘅第一套劇就係同一位同名同姓嘅姐姐一齊合作，都幾不可思議！有啲人會覺得我同其他藝人撞名可能係想炒熱度，但我一啲都冇呢種諗法，只係覺得好神奇。」除了同林穎彤合作過之外，她還有跟鍾嘉欣、羅子溢、吳卓羲等合作過，演出經驗豐富。

除了林穎彤碩士畢業，跟她同等學歷的還有周哲涵，現年24歲的她，現職私人銀行分析師，今次參選主要想挑戰自我，因本身很喜歡嘗試新事物，希望籍此不斷提升自己。而外型甜美的黃艷將於香港大學攻讀碩士學位，本身擁中央音樂學院8級鋼琴，熱愛舞蹈的她，出生於桂林，並以優異成績獲得港大經濟學專業全額獎學金，屬學霸一名，去年曾參加世界旅遊小姐大賽並獲得分區賽亞軍，今次參賽宣言是：「做一個美麗與智慧並存的女孩，向世界展示香港之美、亞洲之美！」