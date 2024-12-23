娛圈單打︱天王女神傳撻着 寂寞的心有乜奇

剛剛回歸K-POP樂壇的G-Dragon權志龍（GD）竟然傳出新戀情！女主角不是別人，正正係早前搞出「愛情三角錯」、形象一落千丈嘅韓韶禧！二人遭網民挖出現身同一場地嘅IG相片，包括坐喺同一張黑色梳化影相，以及喺同一幅塗鴉牆打卡。如果話係咁啱得咁蹺，似乎又真係太蹺了。

之不過，二人所屬公司火速發聲明否認，GD嘅粉絲隨即鬆一口氣，皆因唔少粉絲覺得，韓韶禧一旦陷入戀愛就會失控，恐怕連累GD重新起步嘅事業。計本欄話齋，Never Say Never，男未婚女未嫁，一個係K-POP天王，一個係新進女神，門當戶對，撻着又有乜出奇？

睇番GD嘅情史，可謂非常豐富，所有緋聞女主角皆係索女。最出名當然係日本女星水原希子，二人多次被斷正拍下夜會密照，據聞拍拖長達6年，直到女方移情別戀日本男星野村周平，先至無疾而終。GD仲傷心到寫下《無題》一曲抒發失戀之苦。

傷心只係一陣啫，女死女還在。之後又傳出GD搭上日本女星小松菜奈，其後又被網媒踢爆佢跟同公司嘅Black Pink女神Jennie大搞「社內戀愛」。GD仲公開話理想型係「貓系女生」，最好同樣熱愛音樂，擺明公開傳情。可惜吖，Jennie好快就戀上V@BTS，GD仲憤而退追Jennie IG。

哈，睇嚟K-POP天王嘅戀愛史都幾坎坷喎，周不時畀女飛。至於韓韶禧，同柳俊烈嘅短命戀愛搞到一鑊泡，對柳哥前女友惠利咬實唔放，更惹起對方粉絲反感。希望女神下次拍拖唔好咁火爆啦，欲速則不達呀！