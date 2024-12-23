古巨基用心敎廣東話　告五人隔空謝師恩

古巨基早前和台灣樂團告五人合作廣東新歌《成長的錯》，而日前告五人首次來港在亞博舉行巡迴演唱會，特別準備了廣東歌，三人坐上可愛的戰車登場，雲安以廣東跟國語混合說 : 「第一次來香港開演唱會，大家開唔開心呀？」犬青笑言：「你有沒有多一點（廣東話）？」雲安就笑稱：「沒有了，再多一點就是髒話了。哈哈哈。」犬青又說： 「學一個新的語言，要敢講，我們不止敢講喔！我們還敢唱！上次來宣傳，很多人問我們會不會唱粵語歌？」雲青又接着說：「對，我們很認真，從張國榮哥哥的《追》開始練，Eason（陳奕迅）的《陀飛輪》，梅艷芳的《烈燄紅唇》。」觀眾歡呼四起，雲青再道：「《陀飛輪》太難啦，好難呀。國榮哥哥的歌，太有層次，我們唱不出味道。」

雖然剛合唱的古巨基因有工作在身而未能擔任巡唱嘉賓，但三人提及基仔謂：「我們人生出現了一位，第一次跟我們說，我來當你們粵語老師！古巨基老師！我們合作了一首新的廣東歌《成長的錯》今天晚上唱給大家聽，你們有錄影的，都幫我傳給古Sir看，大善人的你們，記得要說我們唱得很標準，別丟老師的臉啊，哈哈。」然後用廣東話唱了一小段《成長的錯》令觀眾拍爛手掌，並深深感受到他們的誠意。

在「安歌」部分，告五人被觀眾的熱情感動，隊長哲謙跟觀眾講話時感觸落淚，要雲安及犬上前安慰，最後哲謙哽咽表示 ：「我們會繼續努力做好音樂，你們都是我們的家人 。」