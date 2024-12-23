東港城乙巳蛇年矚目呈獻「花語心願」新春布置　同場加映「東港城第十九屆新春花展會」

祥蛇賀歲，新鴻基地產旗下將軍澳東港城將於2025年1月8日推出年度重頭項目──東港城「花語心願」新春布置及「第十九屆新春花展會」。東港城今年精心打造「花語心願」新春琉璃彩花主題裝置，以百朵琉璃彩花結合瑰麗璀璨燈飾設計出4米高幻彩流光許願池、如意花燈亭等五大夢幻打卡場景，祝願大家蛇年五福臨門，花開富貴。

乙巳年將至，是時候入手年花準備過節，東港城新春花展會早已成為區內外市民購蘭花及年花的首選熱點。為方便市民在購年花、辦年貨，東港城連續第19年舉辦備受矚目的東港城第十九屆新春花展會。為配合整個新春布置，今年新春花展會精心打造成幻彩琉球屋，並繼續由「蘭花大王」、千葉園創辦人楊小龍先生及「年花大王」、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春先生主理。「蘭花大王」楊小龍先生精選19款矜貴本地培植香港及日本蘭花，其中包括8款首次亮相的全新培植品種；而「年花大王」賴榮春先生則悉心設計多款人氣賀年花籃。場內集結逾百款蘭花及年花，讓市民在東港城可一站式輕鬆選購滿載祝福的年花佳品，率先開運迎蛇年！

4米高幻彩流光許願池 5大打卡場景置身極浪漫蘭花燈海

迎接蛇年，東港城特別以百朵琉璃彩花及璀璨花燈打造「花語心願」5大夢幻打卡場景。親臨東港城1樓中庭，在燈影下穿過流光星海拱門，彷彿踏入一個粉紅夢境，漫天花燈輕輝如星，映照眼前的浪漫景致。在五福迎花攢盒前細賞各式珍稀蘭花，寄託節日團圓之意。矚目的幻彩流光許願池高達4米，瀑布燈光映照下，花澗如夢似幻，令人流連忘返。隨後步入金蛇花韻庭園體會蘭花之雅韻，再於金蝶幻彩花瓶中欣賞璀璨金蝶在琉璃彩花上飛舞，駐足拍下動人倩影。於如意花燈亭下回眸，細看滿園花海，恍若置身詩意畫卷，花開富貴的祝福縈繞心間。

東港城「花語燈願」新春布置──5大夢幻打卡場景

流光星海拱門

流光星海拱門宛如通往夢幻世界的入口，以粉紅與金色琉璃花燈交織而成。拱門兩側高掛古式古香的燈籠，以粉色心悅花相襯，增添濃厚的新春喜慶氛圍。穿過拱門，便可置身流光輝映、花香四溢的星海秘境，展開新一年幸福之路。

五福迎花攢盒

農曆新年家家戶戶必備攢盒，東港城特別以攢盒為設計概念，在2米直徑的流光攢盒中配以五種不同顏色，共168菖日本珍稀皇室蘭花；中央豎立流線型紅色框架與燈籠點綴而成的「新禧紅韻」賀年花藝，創作出「五福迎花攢盒」。在「五福新花攢盒」前與摯愛親朋拍照，祝願大家來年五福臨門，財源滾滾，富貴吉祥，團圓美滿。

幻彩流光許願池

許願池高達4米，以層層疊疊的花瓣設計，宛如一座璀璨的光之花塔，綻放着新春的祝福與希望。池身以流線型光紋搭配幻綵燈飾，燈光柔和變幻，彷彿將星河融入其中，增添夢幻氛圍。周邊以凌霄葉和麥穗點綴，優雅中透出濃濃的節日氣息，在此駐足許願，誠心許下新年願望，祝願大家蛇年心想事成。

金蝶幻彩花瓶

從蜿蜒的小花徑走進新春花海中，每一步都細味着各式蘭花的優雅與芬芳。走進庭園內，4米高金蝶幻彩花瓶盛載着琉璃彩花，璀璨金蝶在琉璃彩花上飛舞，如夢境般迷人，祝願花開富貴，好運連連。

如意花燈亭

如意花燈亭以粉紅與金色為主調，亭頂以琉璃打造的花卉猶如盛開的花冠，散發夢幻而溫馨的氣息，象徵新春的繁榮與希望。抬頭見燈亭懸掛滿中式燈籠，與金色花飾相映成輝，營造360度的打卡位。

東港城「花語燈願」主題裝置

日期：2025年1月8日至2月23日

地點：將軍澳東港城一樓中庭

時間：上午10時至晚上10時

精選19款蘭花迎東港城第19屆花展會 賀年花籃同步登場

東港城新春花展會踏入第19屆，早已於區內外享負盛名。為配合整個新春布置，今年新春花展會精心打造成幻彩琉球屋，並繼續由「蘭花大王」、千葉園創辦人楊小龍先生及「年花大王」、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春先生主理。

今年「千葉園」蘭花大王父子特別推出19款本地培植蝴蝶蘭及日本蘭花新品，讓港人大飽眼福，其中更有8款新品種初登場。另外，年花大王賴榮春先生亦會悉心拼砌多款人氣新春年花花籃，萬紫千紅，大紅大紫喜迎新年！

本地培植蝴蝶蘭：粉蝶朝陽

迷你蝴蝶蘭以溫暖的玫紅色奪目耀眼，小巧精緻的花朵層層綻放，彷彿點燃一簇簇熱情的火燄，洋溢着無限的生命力。一株綴滿數朵花蕾，生機勃勃，花開繁盛如盛宴，寓意吉祥與喜慶。

本地培植蝴蝶蘭：醉霞蘭

深邃的紫紅色花瓣，邊緣點綴着白色如玉的勾勒，彰顯細膩之美。色彩濃郁，嬌艷欲滴，似霞光流轉，彰顯花朵濃艷卻不失高雅的氣質，寓意美好與繁盛。

日本蘭花：金碧輝煌

花瓣色澤柔黃，圓潤細膩，含苞待放的橙色花蕾如金珠點點，增添喜慶與熱情。花序層層疊疊，排列如雲，寓意新年富貴滿堂、祥瑞盈門。

日本蘭花：暖陽春曦

花瓣如絲綢般柔滑細膩，奶杏色的基調溫潤迷人，獨具典雅氣質。花蕊的粉紫與亮橙色注入靈動與朝氣。簡約卻層次豐富的配色，搭配優美流暢的花型線條，日式蘭花十數冠花整齊有致排列，低調奢華，寓意希望與美好。

日本蘭花：藝術家

以柔美淡粉為主調，花瓣邊緣如水墨暈染般流暢自然，畫韻天成。花冠大氣且飽滿，花蕊則小巧玲瓏，細緻的紋理勾勒出自然與藝術的極致融合，寓意吉祥如意與新春美好祝福。

日本蘭花：雪融紫霞

以純白襯托雅致的粉紫，花蕊點綴着細膩斑點，飽滿的花型與柔和的色彩交相輝映，散發出脫俗的優雅與浪漫氣息。寓意新春的純潔與希望，令人一見傾心。

日本蘭花：玫瑰仙子

花瓣如絲絨般細膩光滑，飽滿的玫紅色散發着柔和而高雅的光澤。小巧精緻的花形恰到好處，綻放出恬靜卻充滿熱情的姿態。

日本蘭花：金冠紫影

花瓣如晨曦金光般溫暖柔和，淡雅清新，中央以鮮明的紫紅唇瓣點綴，形成對比鮮明的視覺美感。飽滿而對稱的花型充滿生命力，寓意新春的吉祥與繁榮，金玉滿堂。

東港城「第十九屆新春花展會」

日期：2025年1月８日至1月28日（十二月初九至年廿九）

地點：將軍澳東港城一樓中庭

時間：上午11時至下午9時