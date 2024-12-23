蔡秀彬冬日穿搭　甜美氣質兼具

天氣轉涼最適合窩在被窩裏煲劇，近日話題度甚高的韓劇，莫過於改編自同名網絡小說的《現在撥打的電話》，由柳演錫和蔡秀彬擔任男女主角，其中蔡秀彬飾演手語翻譯師「洪熙珠」，更獲選2024年最美女演員排行榜第一名。除了擁有超高的顏值，對於私服穿搭同樣有品味，值得女生們參考。

蔡秀彬的私服風格偏向韓系清新甜美，碎花單品更是經常出現。例如這套薑黃色碎花連身裙，搭配棕色斜挎包，瞬間化身具有文藝氣質的森林少女。另一套一樣為碎花連身裙，不同之處在於搭配針織外套，可增加肩膀厚度，讓整體身形看起來更有份量感。

蔡秀彬私下亦喜愛以西裝服示人，營造幹練的感覺。就好似這套一整身的西裝套裝，版型寬鬆，外套內搭同樣Oversized的大翻領白襯衫，營造層次效果，並以下衣失蹤形式拉長身形，露出纖細雙腿，更有顯瘦效果。想感覺更日常的話，只要在線條利落的西裝外套下，內搭一件簡單白色T恤和牛仔褲即可，同樣能穿出知性魅力。

寒冷天氣少不了一件厚厚的保暖外套，蔡秀彬上身穿着淺色絨毛外套，雖然質地蓬鬆容易產生膨脹顯胖感，但則更能呈現清新風格，下身搭配簡單牛仔褲，舒適兼具保暖。短版型的絨毛外套同樣很好搭，內裏穿着同色系的格子連身裙，更營造出鄰家女孩的親和力。