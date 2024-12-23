柯震東急刪新片花絮怕曝光　班底驚喜見Stanley有份

台灣男神柯震東近年愛社交網分享生活點滴，日前他透露為了新角色增肥，又分享他掀起上衣，露出肚腩的一大舊「士啤呔」的短片，畫面相當震憾，仲在畫面下角的黑底白字框寫「Hi！震東」，完全不怕破壞「男神」形象。而近日他又在限時動態中，表示網上的人工智慧聯天機械人程式曾表示他要退休，但他自己卻完全記不起：「我有說過我要退休耶！有嗎？」並附上一張自己上網查到的資料。由於行徑令人匪夷所思，不少粉絲都擔心其精神狀態。

不過可以肯定是柯震東近幾個月一定不會退休，皆因他在社交網自爆正拍攝新戲《我未許願先吹蠟燭》中，又上載片名來前組合Shine的《半成年》的歌詞，班底更有金燕玲及MIRROR成員邱士縉（Stanley），拍攝地點為澳門，只是其後又突然刪除Po。至於Stanley則在社交網分享身在澳門的照片，留言謂「SUNDAY 好開心」，似乎正在趕工中。網民對於港、台男神合作大表期望，雖然未知兩人戲中的角色，但Stanley出道以來，無論身高、身形及樣貌多次被指跟柯震東相似，所以兩人難得同框演出，應該頗有賣點。