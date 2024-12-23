張雨綺谷盡湯碗胸氹觀眾　柳岩子宮肌瘤復發後首現身

尋晚（22日）內地舉行時尚盛典，多位圈中紅星以火辣造型現身，女神程瀟以人魚閃片造型亮相，靚樣及打扮均令人眼前一亮；于文文則着上鎏金漸層婚紗禮服，以獨特氣質取勝。

不過當中最吸睛要數性感女神張雨綺，佢以蝴蝶造型黑裙現身，中門大開設計令人大飽眼福，大晒四吋事業線谷出湯碗胸，網友大讚佢一身Big爆打扮索到令人抖唔到氣，不過張雨綺就豪言自己咁着只為討大家喜歡，自己平時就唔會咁性感：「其實真的就是因為討大家喜歡才穿成這樣，按自己脾氣誰天天穿成這樣，累死了，我想趕緊走完趕緊換。」真性情從不遮遮掩掩，被讚有一說一，惹火又有睇頭。

至於最近自爆子宮肌瘤復發嘅柳岩，手術後出席活動狀態好好，佢表示1月進行子宮肌瘤切除手術，但4月複查中發現肌瘤復發，且生到2.5cm之大，即場呼籲女性一定要關愛自己身體。佢又坦言自己處於女演員尷尬期：「我上個月剛好44歲了，很多角色找到我都是演媽媽，或者一些標籤化、固有印象的角色，就是你這個年齡應該是這個形象。當我去見導演，直接面臨被說看上去太年輕了。通常是她到了熟齡，也許你想諷刺她裝嫩，也許你覺得她心態幼稚，也許你沒有攻擊性，但我還是不那麼喜歡這個詞。」令相關話題被推上熱搜。