浮華水上綠洲　花樣百出

在須彌的黃沙中，找到一片有植被覆蓋的綠地，是何其珍貴！同樣地，在茫茫大海中，遇見設計前衞的綠色建築，那份驚喜跟沙漠中發現綠洲不遑多讓。今次介紹的概念建築均為「離地」構思，於水上建立漂浮版世外桃源，當中又以內外一片綠的「Plaza Hotel」的賣相最吸睛！

貌似荷葉的Plaza Hotel

顧名思義，「Plaza Hotel」是一座酒店，出自伊朗設計師Azra Mizban的構思，旨在為奢華度假體驗添加自然之美，給旅客提供一個遠離煩囂的樂土。

由預想圖可見，酒店是環水而建，由多組呈葉形的結構拼湊而成，時而三組，時而六組，加上綠色頂部帶有葉脈的紋理，凸起的銀色部分又像一顆顆晶瑩的露珠，從鳥瞰角度看，極像平躺在湖面的荷葉，跟周邊那些鬱鬱葱葱的叢林相映成趣。

「Plaza Hotel」的內部設計以翠綠色為主調，搭配米白與淺灰，營造出清新自然的氛圍。最引人注目的細節在於天花和支柱，形態彎彎曲曲，紋理多變，部分像木紋，部分如蓮蓬，部分似蜂巢。另外，設計師大量採用落地玻璃窗，又加設天窗，方便採光之餘，亦讓室內外空間打成一片，旅客即使足不出戶，也能隨時欣賞到湖光山色。