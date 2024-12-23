姜濤自覺演技唔合格　努力減肥目標學Stanley晒肌

繼《季前賽》之後，在《無用的謊言》中姜濤自批表現不合格，想放下偶像包袱去磿練演技，意味未來會投放較多時間在演戲上，同時正努力減肥做運動，目標要學邱士縉做騷肌擔當。

ViuTV新劇、姜濤第二部擔正男主角的《無用的謊言》，改編自同名韓劇，日前姜濤與邱士縉（Stanley）受訪，姜濤演的知名作曲人行事低調神秘，笑言角色好似自己：「會戴帽戴和口罩出街，同我平時一樣，三、四成戲都戴住口罩，核心都係唔想見到人。」笑言雙眼欠電力都盡力用眼睛做戲。為免受原著影響，沒有特別去看。自評演出未如水準，心目中6分合格只能夠得5分：「因為演出嚟畀人感覺仲係姜濤，可能好多包袱，一來戲種係愛情故事，二來角色又好似自己。」姜濤拍過電影，但演戲有太多東西要，可能做歌手太耐潛意識成為包袱，希望以後多演戲機會會愈來愈好，覺得演戲好玩，要努力學習Less is more。

Stanley相信姜濤對戲劇的認知，有能力做到易烊千璽2.0，不會被偶像包袱成為絆腳石，又認為可能大眾對姜濤既有形象太過根深柢固，令到角色連行步路都總有「姜濤」影子。

劇中為爭奪女主角葛綽瑤變情敵，姜濤講笑戲中爭贏，現實就一定輸給Stanley，Stanley澄清冇爭過女仔。姜濤表示喜歡可愛型女生，重合眼緣，對於女主角擁有聽得出大話的能力而大感困擾，他接受善意的謊言，自爆讀書時就試過講大話呃阿媽返學，其實逃學去主題公園玩。

姜濤預告今次親熱戲份有限，講笑最親密是要壓在Stanley身上捉拿193，問下次可合作拍男男的愛？姜濤一口應承更講笑可即場試錫戲，Stanley被大到即「推戲」，姜濤取笑不夠專業呢！Stanley表示今次沒有沖涼戲，未有騷肌機會，然後調皮問姜濤有冇沖涼戲？姜濤說：「你覺得我見得人咩？（惜肉如金？）我係騷唔到，騷到都想，邊個唔想好似Stanley咁。」笑說幾日前肚屙已瀉下1kg，透過健身及打波，有望達到Stanley 十分一就好。

姜濤服裝: I.T

邱士縉服裝：Burberry

姜濤、邱士縉造型：PIPA Creative