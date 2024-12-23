一站式主題雜貨　美食應有盡有

過節過年，突然會有很多瑣碎事處理，除了選購各式各樣的雜貨、餐具或家品，食儲備也同樣重要。開派對的食材或到會，都要提早計劃預備，才不致手忙腳覶。坊間有不同品牌或百貨為大家羅各式雜貨，隨時都可以食餐好。

環球美食

想一次過買齊多款食材，超市選擇又多又齊。本地精品超市在這個冬日以Beary Christmas主題聖誕巡禮，為客人引薦多款食材，高級的法國藍龍蝦、加拿大蝦龍蝦和澳洲蝦尾外，還有即食龍蝦、簡易龍蝦料理包及其他選擇。節日必備的火雞有不同品種和大小，無論幾多人吃都無問題，而且可選擇解凍、秘製醃料和慢煮等服務。其他還有魚子醬、山形牛、松阪牛和橫城韓牛等。若然懶得煮，可以選擇3款不同人數的套餐，單點有特選龍蝦刺身、特選壽司及海鮮拼盤等。想送禮就有各式朱古力、蛋糕和餅乾，總有一款合你心水。

主打本地品牌

大家經常強調本地品牌有幾好，即日至2025年2月12日，銅鑼灣主題雜貨Pop Up店就以此作主題，集合多個本地牌子的貨品。店子以精選本土產品和連繫優質品牌分類，集合了涼果店的小食、小店腐竹、本地精釀啤酒、麵粉、麵條及各式精油雜貨，再加上不同的廚具和餐具等，讓更多人認識本地品牌。

派對精選

若然想在家開派對，就要有萬全準備，精品百貨店今年推出多款搶眼又美味的節日美食，惹味小食可選聖誕星星造型少鹹味墨西哥式脆片、王桂牛奶黑朱古力墨西哥脆片，想用來送禮或作飯後甜點，就有精選錦朱古力脆餅啫喱糖果盒、瑞士杏仁焦糖朱古力或冬日色彩朱古力禮盒等，用來打卡或作節日之選，必備意大利聖誕麵包、聖誕果蓉批、聖誕曲奇連亮燈音樂禮盒及意燈聖誕樹造型牛油香酥餅等，最適合派對享用。

日式美味

日式甜點和美食，總是大受歡迎。日本網上百貨店近日引入不同的人氣甜點，亦特別為客人精選多款食材和美食，幫助大家挑選正貨。京都人氣甜點品牌有自家製Bean to Bar朱古力烘焙點心、波浪型法式奶油酥餅乾和多款口味朱古力。因應佳節，品牌總結10大最受歡迎的商品，包括朱古力薯片、海鮮雜錦仙貝、士多啤梨朱古力、A5鹿兒島黑毛和牛西冷和不同禮罐等，最啱日迷。