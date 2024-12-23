馮紹峰冇Job演渣夫求出路　趙麗穎一個眼神被讚視后級

內地女神趙麗穎可謂天生旺夫命﹗當年與馮紹峰戀愛及以情侶檔合演劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》，令馮紹峰人氣飆升兼吸粉無數，該劇更可以說是其代表作。隨着二人宣布離婚，馮紹峰事業似乎開始走下坡，望翻身的他早前首次拋開正派形象，與蔡文靜合演劇集《婚內婚外》。

戲中馮紹峰扮演一名控制狂渣夫，將斯文敗類演繹得非常鮮活，對妻子幾乎窒息的可怕掌控欲引起熱議。劇情更交代他下藥控制蔡文靜，還不時邊撫摸對方邊說：「你要乖！」將太太當成寵物般看待，且更出軌，掀起觀眾無限怒火。或許覺得改戲路便有運行，馮紹峰近日「再下一城」，夥拍趙又廷及唐嫣合演新劇《獨身女人》，扮演人夫的他卻出軌狂追唐嫣，不過有指論排名他都在唐嫣及趙又廷之後，看來還需多加把勁了。

反觀離婚後的趙麗穎事業運愈來愈好，接連得獎後她近日更夥拍黃曉明演出新劇《造城者》。為配合戲中農村女幹部的造型，她拋開明星的光鮮精緻感，幾乎素顏演出，一身八、九十年代的老幹部打扮，非常接地氣。其中一場戲趙麗穎談話時只瞄了旁人一眼，已被指氣勢十足，讓網友讚嘆其視后級的「變臉」。