米倉涼子最後謝票爆喊　西田敏行追思會2月舉行

日劇天后米倉涼子主演的高收視醫療劇《Doctor X》自2012年首播以來，合共製作7季，作為完結的《劇場版Doctor X》本月初開畫後，上映兩周票房狂收17億日圓(約8431萬港元)。飾演女醫神「大門未知子」的米倉，自上周一(16日)起為電影展開最後謝票之旅，走均北海道、名古屋、大阪及福岡，昨日(22日)最後一站，她與飾演「晶叔」的老牌男星岸部一德到東京的戲院答謝觀眾，獲好拍檔內田有紀驚喜現身獻花。

當日，舞台的布景板上，寫滿觀眾對電影的感言，米倉見狀已經眼濕濕。之後，當大會司儀朗讀10月猝逝男星西田敏行生前寫下給米倉的信：「長時間，受到你的很多關照，多虧你教曉我人生的精彩」，米倉聽罷更淚腺失控爆喊。合作12年的內田則對米倉說：「她是我在圈中，唯一能無所不談的女星，能與同齡的她相遇，看着她飾演的大門未知子，沒有比這更幸福的事了。」內田向哭崩的米倉送上抱抱，場面感人。

此外，西田生前所屬事務所，今日(23日)宣布在明年2月18日於東京增上寺為他舉行追思會，並會設置地方供公眾獻花弔唁。