陳曉華首度在港開金口　準備好戰衣貪心想擸4獎

無綫劇《異空感應》進入結局篇，今天（23日）一眾演員陳曉華（Hera），阮浩棕，譚凱琪及何遠東等齊出席宣傳活動，及為《萬千星輝頒獎典禮》的候選獎項積極拉票，其中羅毓儀和Hera齊躋身「飛躍進步女藝員」最後十強，當同劇演員文雪兒代缺席活動的羅毓儀拉票時說：「我睇住佢入行，唔投佢唔知投邊個？」有份角逐同一獎項的Hera即舉手話自己有份角逐，一個動作化解尷尬，而當另一同劇演員孟希璘為缺席的林正峰拉「飛躍進步男藝員」票時，Hera當住有份角逐同一獎項的阮浩棕說：「除咗投林正峰，仲可以投阮浩棕？」擺明搞氣氛。另外，Hera更大展歌喉獻唱劇集插曲《消失的你》，但表現有點緊張。

問到Hera對於文雪兒當面表示睇好羅毓儀得「女飛躍」獎，她笑言不會感尷尬：「因每人可投3票，所以可以2個人都投，我之前要拍劇冇時間拉票，經理人話可能我冇票，今日要把握機會。」

阮浩棕表示會與Hera互投，因為劇中她飾演其妹妹，兼且是最信任他的人。問到他分別獲「男飛躍」及「最佳男配角」提名，問他最想攞哪個獎？他指任何獎都想要，但抱平常心。至於Hera更貪心謂除「女飛躍」，「最佳女配角」及「馬來西亞最喜愛女主角」想攞外，還希望擸埋「最佳衣着」獎，更對衣着獎有信心，她說：「拎埋衣着可以拎4個獎，我已準備好晚裝，係性感、仙氣又特別，衣着獎我拎過，所以都好有心得！」

問Hera首次在港唱Live，她坦言《消》很難唱，幸沒甩Beat，又指近半月在深圳拍劇，僅有半日時間練歌，問到有點緊張？她直言初時很緊張，但氣氛好，人就放鬆了，且在練習時錄音了一個版本，之後會上載網上分享，問緋聞男友朱敏瀚可有聽？她笑言：「留畀大家一齊聽，我好鍾意首歌，因為好代表劇中角色力挽狂瀾嘅感覺。」又謂曾自薦唱劇集歌，不過提出得太遲，監製已找了詹天文及孫漢霖錄音，更自爆：「其實之前都自薦過，都係太遲輸咗經驗，食咗兩次檸檬，下次開劇拜神即自薦。」至於阮浩棕自信表現OK，之前在籌款節目中也被監製通知要臨時唱歌，最後與張馳豪合唱莫文蔚的歌曲。