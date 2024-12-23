趙雅芝想同發哥故劍重逢　爆對方曾帶呢樣嘢探班

一班「慧姸雅集」成員包括前會長趙雅芝、朱凱婷、戚黛黛及陳茵媺等今日（23日）現身尖沙咀，支持周潤發「香港·晨」慈善攝影展。趙雅芝表示今日專誠來捧發哥場：「發哥好有心，會將相展籌得嘅款項一部分捐畀慧妍雅集。（當年合作有冇幫你影相？）當時未，大家都仲係新人好專注拍攝，佢係一個好活潑嘅青年，當時未鍾意影相，佢真係好有心，我之後拍關錦鵬嘅戲，佢都專登帶燒鵝嚟探班。」

她指發哥也有叫她一起跑步，但笑言對方是高級班，自己則只是初班，怕體力不夠故未有參與，問到是否想再跟發哥合作？她表示當然想，亦直認有戲癮。另談到兒子黃愷傑有份參演電影《焚城》，她表示有捧場，問到對兒子的演出有何評價？她笑謂：「自己人，所以唔畀分，客觀啲比較好。」

戴上口罩到場的陳茵媺表示因昨天在嘉年華玩得太盡興，故身體有點不適，但笑言重點是沒有化妝，故戴口罩現身。曾修讀設計的她，表示很喜歡攝影，入行後更愛上被影，身旁的戚黛黛也表示喜歡被影，但笑指老公最不喜歡攝影：「最唔鍾意幫我影相，永遠都捕捉我嘅核突樣，佢仲話呢個係我最自然嘅一面，平時擺甫士唔係真正嘅樣，哈哈！」她笑言結婚8年，經長時間調教後老公的技術已改善了一點點：「有時我攞好個角度先畀佢揸機。」

陳茵媺則大讚老公陳豪（阿Mo）是「萬能Mo」，無論攝影或拍片都很有技術：「尤其是拍片攞角度好好，影我或者小朋友都影得好靚，有Good Eyes！」笑問因眼光好所以揀她做老婆？她笑謂：「呢句一定要寫呀！」戚黛黛即笑指要重新再講過：「你狂讚個老公攝影技術，我就狂個踩老公，哈哈。」