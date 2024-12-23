無損降噪耳機　音樂家調聲？

耳機出廠前經常調整音色，藉此構建自家的聲音特徵。新推出的HUAWEI FreeBuds Pro 4便由中央音樂學院音樂家調音，特設古典及均衡兩個EQ模式，提供音樂會等級的聆聽體驗。內置獨家L2HC 4.0音訊編解碼器，配合升級的NearLink星閃無線短距通訊技術，令它成為同廠首款支援2.3 Mbps無損傳輸及48 kHz/24-bit無損音效的真無線藍牙耳機，並同時獲得 HWA Lossless和Hi-Res Wireless Audio認證，音質豐富且還原度高。

環境聲音常常影響通話質素，此耳機支援在100dB噪音和10m/s風速下消除環境聲音，即使身處KTV、地鐵等高噪音環境，也能清晰通話。另外提供矽膠及形狀記憶海綿兩類耳塞，後者降噪比上代提升30%，更懂得自動膨脹貼合耳道，減低掉落機會。特別一提，它可追蹤頭部動作，點頭聽電話，搖頭拒接，操作人性化。電量方面，充滿電可聽歌7小時，與充電盒一起使用時續航力長達33小時。

同場加映︰鑑聽級音色

想追求高音色，同期Beyerdynamic Amiron 300也是選擇之一，內置特製10mm動圈單元，帶來錄音室鑑聽級別的高解析度聲音。每隻耳機僅重4.4g，符合人體工程學設計，並隨附5個不同尺寸的矽膠耳塞。內置主動降噪ANC功能，輕觸面板即可調整降噪或透明模式，更可一指控制音樂播放、調整音量、接聽電話及啟動智能語音助理，操作方便。支援多點Bluetooth 5.3連接，可同時連接兩部裝置，單次充電可播放10 小時，搭配Qi無線充電盒，總續航力達到38小時！