羅啟豪做慈善拍賣　Fans癲價投得二手衫

《中年好聲音》歌手羅啟豪一連7天於赤柱舉行冬日約會迷你市集，他親臨現場與粉絲們互動，為大家簽名合照外更主持攤位遊戲，且搞出過百件衣物拍賣做善事。當得悉有粉絲以超過原價數十倍的「癲價」去競投自己的二手衫，他大感驚喜及嘩然：「我本來唔希望歌迷花費太多，但今次二手衫拍賣，籌得善款會捐到服務癌症兒童及其家人嘅組織，做善事自然值得鼓勵啦！」

談到「客串」擔任遊戲大使，且看到自己各式照片時，他表示：「到依家都唔係好慣自己個Chok樣，啲相都係歌迷揀嘅，象徵不同階段嘅我。」為食的他到飲食攤位時最為興奮，尤其發現粉絲精心炮製糕點飲品如檸檬方磚蛋糕及小鴨沐浴曲奇等即燃起食欲：「我向來喜歡甜品，細個食自助餐，屋企人成日笑我攞5碟食物，起碼有3碟係甜食！」

入行前體重曾高達160磅，他說：「其實我細個偏瘦，但有個堂妹肥肥哋，所有親友都覺得佢好可愛，可能妒忌心態，我發誓要肥過佢，加上鍾意成嘢，不費吹灰之力就完成任務，哈哈！」最近他更積極健身操fit自己，務求以最佳狀態出席頒獎禮。至於今年聖誕，他計劃與親友一起慶祝，26號boxing day則要為市集閉幕禮演出，與粉絲再聚首一堂。