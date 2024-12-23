陳柏宇預告個唱會跳舞　擬進軍日本市場

歌手陳柏宇（Jason）將於明年2月15及16日假會展舉行個唱，屆時將挑戰未唱過的歌，亦有令他覺得難以拿捏的「傾偈」環節。日前他受訪時表示：「我台下講嘢唔辛苦，但台上講嘢就好辛苦，因為我講嘢又長又兜圈，演唱會監製想我好似傾偈咁，但如果度咗稿又唔似Live，所以都要拿捏吓。」問到可會除衫騷肌或跳舞？他謂有跳舞部分，但僅屬「郁少少」。至於嘉賓方面，可會請有份影個唱海報的兩位囡囡演出？他指囡囡年紀太細，不過透露應有其他嘉賓「幫手頂吓」。

談及早前跟日本歌姬milet合唱，明年是否以進軍日本市場為目標？他直言已經41歲才發展日本市場較難，但這亦是他新一年大計之一：「如果有機會喺日本發展都幾過癮，叫公司搞搞佢。（學定日文？）又唔使咁快，唱日文歌好似唔使特登學嗰種語言住，唱時都有時間去練，況且唱同講嘅要求冇咁高，如果要宣傳就到時先算。」除想攻佔日本市場，兩年後就是他入行20周年，望可齊集2017年度的同期樂壇新人包括周柏豪、江若琳、洪卓立、鍾舒漫、HotCha、裕美、王友良及林峯等舉行演唱會，齊齊慶祝入行20周年。

年底的頒獎禮臨近，問到對攞獎的有否信心？Jason就謂今年留力，明年以「叱咤男歌手」金獎為目標，自問去年成績也不錯，憑專輯《in Rhythm》獲「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，亦不覺得今年聲勢較遜色。問是否不想同年輕歌手爭獎，他就謂雖然獎項對歌手及公司都重要，但個人沒有多想，只是將重點放在作品上。

Makeup: Jessica Chan

Hair: Aki Choi @ The Attic

Stylist: exactly.the.sam

Outfits: ithk