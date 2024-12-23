平塚奈菜　升Cup靠雙手

唔少人都係靠一雙手努力打拚，先可以喺職場上升級，得到別人認同，但原來要令身材升Cup，提升吸引力，同樣可以靠雙手，日本寫真界長青樹平塚奈菜就成功令上圍由F Cup變G Cup！

魅力不減

喺日本寫真界，有唔少美魔女，年過四十依然好有吸引力，好似磯山沙也加、熊田曜子同中島史惠都係人辦，而今日為大家介紹嘅平塚奈菜，同樣係嘅寫真界長青樹。單從奈菜嘅樣貌，你估唔估到佢今年貴庚？30歲？35歲？查實已經係39歲喇！但望落比好多同齡女星後生得多，果真駐顏有術，加埋身上散發住風騷銷魂嘅氣質，吸引力勝過唔少十零廿歲嘅後生女！除咗個樣見唔到絲毫老態，奈菜好注重運動，成日去健身，所以身材相當弗，35-24-35嘅三圍數字說明一切，再加上寫真演出愈來愈性感，魅力比初出道時更勝一籌。

按摩豐胸

平塚奈菜喺大學畢業後，轉去修讀藝術課程，後來覺得搞藝術唔多適合自己，喺機緣巧合之下，加入電視台做藝人，曾經為節目《王樣之早午餐》擔任採訪員兩年，之後陸續參演其他綜藝節目同電視劇。隨住喺幕前嘅曝光率增加，奈菜嘅火辣身材終於受到關注，並獲邀投身寫真界，仲喺2010年推出第一隻寫真碟。

雖然奈菜有段日子忙於演出舞台劇而暫停拍寫真，但好快又回歸，而且為咗增強自己嘅吸引力，成日用雙手為雙峰按摩，結果日子有功，一對F奶真係變咗G奶！最近，奈菜推出第13隻寫真碟，火辣身材得到一致好評，睇嚟呢位輕熟美人可以喺寫真界行得更遠。

Profile

年齡：39歲

身高：5呎5吋

三圍：35G-24-35

平塚奈菜好鍾意同網友分享生活點滴，登入其社交網，就會知道佢最近有咩搞作，仲會搵到唔少靚相。