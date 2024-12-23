衛詩雅經歷起跌　長跑鍛煉毅力

亞太影后衛詩雅與黃浩然以大使身份現身中環，出席中銀香港「POWER UP全城起跑禮」，齊齊為活動主持起動儀式。衛詩雅笑指曾試過獨自跑山迷路，更一度以為自己已越過了邊界，十分搞笑。

由中國銀行（香港）冠名贊助的第二屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」昨日舉行起跑禮，藝人衛詩雅、黃浩然、朱敏瀚及丁子朗等齊齊現身支持。衛詩雅表示喜歡以長跑鍛煉毅力，覺得長跑跟演藝事業一樣，雖有起跌，但最重要懂得欣賞沿途風景。

肥咗唔怕被指懷孕

她受訪時指近來也有經常「跑」，笑言：「跑宣傳同謝票！」又自爆多年前家住上水，曾試過零裝備下跑山，最後卻發現自己蕩失路：「諗住屋企附近識路，電話都冇帶就去跑，但跑跑吓發現條路唔同樣，仲見到村民放羊，唔知自己跑咗去邊。」她心知不妙，立即向該村民問路，然後乘的士回家：「冇帶銀包，落的士要跑返入屋企攞錢。」

至於曾跟衛詩雅於電影《大手牽小手》中合作演母子的黃浩然，就大讚衛詩雅主演的電影《破．地獄》好看，更捧了兩次場，笑言對方在他心目中已由母親變成了偶像。將出戰半馬拉松賽事的他近來正積極備戰，目標在1小時50分內完成賽事，又指半年前為角色而增肥20磅，現要積極減磅。不過身旁的衛詩雅即笑指近來因到處飛為電影謝票，順道歎當地美食而「食肥咗」，笑問她不怕被指懷孕？她笑謂：「唔怕！出嚟澄清咪得！」

朱敏瀚阮浩棕拒搵緋聞女友陪練跑

藝人朱敏瀚與阮浩棕透露正備戰第二屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」2公里賽事，高興指能夠在港珠澳大橋上跑步是機會難逢，故十分期待。問到二人會否找來緋聞女友一起練習時，阮浩棕即表示習慣自己跑：「要搵我會搵專業嘅人帶我訓練，哈哈！」

至於朱敏瀚就表示平日習慣健身後去跑步：「同我健身嗰個叫張振朗，或者會捉埋佢跑。（唔捉陳曉華？）佢忙呀。」他表示也很歡迎其他人跟他一起做運動，亦試過跟女子足球隊對戰。而未有另一半的丁子朗則大嘆因為當日有工作，未能參與賽事，笑指會「靈魂參與」。