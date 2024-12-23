吳國敬紐約某酒樓登台被寸唱功差　拉咪動作似抽筋

59歲資深音樂人吳國敬除了自己名曲《我說過要你快樂》外，他亦曾為不少歌手創作出膾炙人口的歌曲，包括蘇永康《越吻越傷心》、張學友《我應該》及張栢芝《任何天氣》等。有網民日前在社交網上分享一段巧遇吳國敬在美國紐約某酒樓登台開騷的影片，隨即引來不少網民留言吐槽，指唱功差和唔夠氣，又指他演唱期間不斷拉開支咪，動作激似抽筋。

有網民發布了一條巧遇吳國敬在美國紐約某酒樓登台開騷的影片，並留言：「第一次看酒樓演唱會遇見史上拉咪最多的歌手，不知道是不是場地小還是音箱設備不好，昨晚吳國敬唱歌起碼拉麥拉了888次一整晚下來，成名曲，我說過要你快樂。」影片中可以看到紮起馬尾的吳國敬身穿白色圓領底衫、Deep V黑色襯衫及深灰色西裝外套，站在台邊演唱金曲《我說過要你快樂》，全程唱得七情上面，非常投入，期間疑因避免「爆咪」或者台風習慣而多次拉開與咪的距離，更熱情地向台下觀眾揮手打招呼，十分友善。

不過，影片曝光後有不少網民批評吳國敬唱功差兼音調含糊不清，而且高音位聽起來不夠氣，聲音也十分沙啞，狀態明顯不復當年勇。亦有網民留意到吳國敬唱歌期間不斷拉開支咪，抽水留言指他似「抽筋」：「很好笑，問題是他以為拉得很chok！」、「可能咪有點臭吧」、「老一派都是這樣唱歌的。」

吳國敬去年被爆與拍拖17年的圈外女友Elaine分手，有指是因為吳國敬當時在疫情影響之下入不敷支，為了賺錢照顧女友及愛犬便到大灣區發展，長期分隔異地之下令兩人感情變淡，加上價值觀有距離，所以吳國敬慘被嫌棄而分手。對於Elaine嫌棄吳國敬收入少而分手一事，有人透露，指吳國敬和Elaine在相戀期間一直保持經濟獨立，而且Elaine自己有做生意。而Elaine事後亦回應：「我哋分咗手，但大家關係好似親人一樣，佢有事我都擔心，希望大家可以畀空間我哋，我唯一可以講，大家過去一齊17年從來冇諗過共唔共富貴，但我同佢共嘅患難比佢身邊任何一個朋友都多。」